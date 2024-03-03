新华社耶路撒冷3月2日电 题：四问加沙冲突走向

新华社记者吕迎旭 张天朗

新一轮巴以冲突持续近5个月，以色列军队在加沙地带的军事行动已造成超过3万人死亡。当前，国际社会的止战呼声进一步高涨，为争取停火的斡旋正在进行。近期，巴勒斯坦政府突然辞职，黎巴嫩与以色列边境地区也交火不断。错综局势下，加沙冲突正走向何方？以下几个问题值得关注。

斋月前能否停火？

卡塔尔和埃及目前正就加沙停火展开斡旋。美国在国内政治需要和国际社会压力下也在参与斡旋。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在此前谈判中传递出的立场是，坚持要求以色列长期停火并从加沙地带撤军，但以色列只愿谈暂停进攻。

埃及外交部长舒凯里3月1日表示，埃及正与卡塔尔、美国及其他方面共同努力，力争在3月10日斋月开始前促成“停火和交换人质”。

2023年11月10日，埃及总统塞西（右）在开罗会见卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆。双方讨论了以色列在加沙地带的军事行动及其造成的地区影响。新华社发（埃及总统府供图）

美国总统拜登2月26日接受美国全国广播公司专访时称，以色列已同意不在斋月期间开展军事行动，从而“给我们时间让所有人质获释”。拜登同日还称，他希望到3月4日能实现停火。不过这一说法并未得到以方证实。

耶路撒冷希伯来大学国际关系专家约纳坦·弗里曼对新华社记者说，在斋月前停火是可能的，但这取决于以方停火能否换取“大量人质获释”以及双方能否就停火的定义达成一致。

以色列特拉维夫大学摩西·达扬中东和非洲研究中心研究员哈雷尔·霍雷夫则认为，斋月未必能成为停火节点，因为过去斋月期间巴以时常发生冲突。

各方斡旋之际，以军2月29日凌晨对加沙城一处救援物资领取点发动攻击，造成至少115人死亡、约760人受伤。此事引发国际社会强烈谴责，对以色列形成更大的国际压力。

以军是否会进攻拉法？

以色列总理内塔尼亚胡2月25日表示，即便以色列与哈马斯就停火和释放被扣押人员达成协议，以军最终仍会对拉法发起地面进攻。以色列军事和情报部门认为，有以方人员被扣押在拉法，且哈马斯领导人藏在拉法的地道中。

目前约有140万巴勒斯坦人在拉法躲避战火，占加沙地带人口一半以上。国际社会担心以色列地面进攻拉法会进一步加剧加沙地带平民死伤和人道主义危机。

2月24日，在加沙地带南部城市拉法，人们聚集在遭以军空袭的建筑前。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

分析人士指出，以色列目前“骑虎难下”。军事行动已持续近5个月，但并未实现以方宣布的主要目标，即消灭哈马斯和解救所有以方被扣押人员。就前一目标看，以色列军方近日宣布已打死1.2万名哈马斯武装人员。而据以方估计，哈马斯共有约2.5万名武装人员。就后一目标看，以色列称仍有130多名以方被扣押人员没有获释。

弗里曼认为，如果以色列无法通过谈判驱逐哈马斯和解救被扣押人员，那么地面进攻拉法就“不可避免”。

巴勒斯坦政府为何突然辞职？

巴勒斯坦总统阿巴斯2月26日接受总理阿什提耶提交的政府辞呈，但要求阿什提耶政府继续履行职责直至新政府成立。关于辞职原因，阿什提耶表示，鉴于加沙地带局势不断演变，且巴勒斯坦内部亟需在民族团结、广泛参与、统一管辖全部巴勒斯坦土地的基础上达成共识，因此“需要新的政府和政治安排”。

阿巴斯领导的巴勒斯坦民族权力机构目前仅实际控制约旦河西岸地区。

2023年11月11日，在沙特阿拉伯首都利雅得，巴勒斯坦总统阿巴斯出席阿拉伯-伊斯兰国家领导人联合特别峰会。新华社发（沙特通讯社供图）

美国国务卿布林肯先前提出，本轮巴以冲突一旦结束，加沙地带应与约旦河西岸地区一起由巴勒斯坦民族权力机构统一管辖。但美方同时要求巴民族权力机构实施“改革”。以色列则不仅明确反对巴勒斯坦建国，也反对巴民族权力机构在战后管理加沙。

霍雷夫认为，在以色列并未正式提出战后加沙治理方案的情况下，巴勒斯坦民族权力机构解散政府是为回应美国的“改革”要求，希望赢得管理加沙的主动。巴勒斯坦阿拉伯美国大学政治学教授艾曼·优素福也认为，巴勒斯坦政府辞职是巴民族权力机构“抢占先手”的一招。

黎以局势会否大规模升级？

本轮巴以冲突爆发以来，以色列与支持哈马斯的黎巴嫩真主党交火不断。美国有线电视新闻网2月29日援引一名美国高官的话报道称，美情报官员认为，以色列正计划对黎巴嫩发动地面进攻，如果外交斡旋不能迫使真主党武装从黎以边境撤离，那么以军很可能在今年春季末动手。

以色列国防部长加兰特2月25日说，即使加沙地带实现停火，以色列也将继续加大对黎巴嫩真主党的打击。

2月19日，黎巴嫩加济耶镇遭以军空袭后升起浓烟。新华社发（阿里·哈希绍摄）

霍雷夫指出，近5个月来以色列与黎巴嫩真主党每天都发生交火，不时出现小规模升级，不过迄今总体处于“可控”范围，没有发展成大规模交火。但长期来看，以色列不会接受真主党武装驻扎在黎以边境，以方有可能向黎巴嫩发动地面进攻，以“驱离真主党武装，恢复北部边境安全”。

弗里曼认为，以色列与黎巴嫩真主党的交火会否升级，主要看以色列是否向拉法发动地面进攻。如果以色列攻打拉法，真主党势必加大对以色列的袭击力度，双方交火可能会快速升级。

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