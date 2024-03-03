新华社波哥大3月1日电（记者周盛平）正在中国“天宫”空间站执行任务的神舟十七号航天员汤洪波、唐胜杰、江新林近日发来视频，预祝哥伦比亚第27届莱瓦天文节取得圆满成功，表达了中哥两国携手探索宇宙的美好心愿。

一年一度的莱瓦天文节将于3月15日至17日在哥伦比亚莱瓦市举办，2月29日在首都波哥大举行启动仪式，中国首次应邀担任莱瓦天文节主宾国。正在太空“出差”的神舟十七号航天员汤洪波、唐胜杰、江新林近日从中国空间站发来祝贺视频，预祝此次天文节取得圆满成功。

哥伦比亚天文协会是此次天文节的主办方之一。谈及为何选择与中国合作举办此次盛会，协会主席迪亚娜·罗哈斯对新华社记者说，中国是一个迷人的国家，是天文学上的传奇，它的文化以及在天文事业上的进步吸引着哥伦比亚方面与中国亲近。

在2月29日的启动仪式上，中国驻哥大使朱京阳表示，莱瓦天文节在拉美地区天文界有重要影响，中方很高兴应邀担任此次天文节主宾国。这次合作开辟了两国合作新领域，是中哥战略伙伴关系的新突破。

启动仪式内容精彩纷呈。北京天文馆制作的球幕影片《天上的宫殿》生动地介绍了中国古代的星座系统和独特的中华传统文化，赢得现场观众欢呼赞叹。此外，现场还播放了天文节宣传片等。

启动仪式由中国驻哥伦比亚使馆、哥伦比亚天文协会、波哥大天文馆联合举办。此次天文节得到了中国载人航天工程办公室、中国国家航天局、深空探测实验室、北京航空航天大学、中国电影资料馆等中方相关机构支持。

(责编：艾雯、燕勐)