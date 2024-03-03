人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

哥伦比亚启动莱瓦天文节 获中国空间站航天员祝福

2024年03月03日08:34 | 来源：新华网
小字号

新华社波哥大3月1日电（记者周盛平）正在中国“天宫”空间站执行任务的神舟十七号航天员汤洪波、唐胜杰、江新林近日发来视频，预祝哥伦比亚第27届莱瓦天文节取得圆满成功，表达了中哥两国携手探索宇宙的美好心愿。

一年一度的莱瓦天文节将于3月15日至17日在哥伦比亚莱瓦市举办，2月29日在首都波哥大举行启动仪式，中国首次应邀担任莱瓦天文节主宾国。正在太空“出差”的神舟十七号航天员汤洪波、唐胜杰、江新林近日从中国空间站发来祝贺视频，预祝此次天文节取得圆满成功。

哥伦比亚天文协会是此次天文节的主办方之一。谈及为何选择与中国合作举办此次盛会，协会主席迪亚娜·罗哈斯对新华社记者说，中国是一个迷人的国家，是天文学上的传奇，它的文化以及在天文事业上的进步吸引着哥伦比亚方面与中国亲近。

在2月29日的启动仪式上，中国驻哥大使朱京阳表示，莱瓦天文节在拉美地区天文界有重要影响，中方很高兴应邀担任此次天文节主宾国。这次合作开辟了两国合作新领域，是中哥战略伙伴关系的新突破。

启动仪式内容精彩纷呈。北京天文馆制作的球幕影片《天上的宫殿》生动地介绍了中国古代的星座系统和独特的中华传统文化，赢得现场观众欢呼赞叹。此外，现场还播放了天文节宣传片等。

启动仪式由中国驻哥伦比亚使馆、哥伦比亚天文协会、波哥大天文馆联合举办。此次天文节得到了中国载人航天工程办公室、中国国家航天局、深空探测实验室、北京航空航天大学、中国电影资料馆等中方相关机构支持。

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部