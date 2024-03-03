新华社武汉3月2日电 题：特写：塞拉利昂总统比奥到访武汉

新华社记者乐文婉

春风和煦，江城武汉3月2日迎来塞拉利昂总统比奥。比奥是甲辰龙年新春访华的首位外国元首，这也是他首次到访这座与塞拉利昂在经贸、教育、农业等领域有着深厚交往渊源的城市。

午后，从东湖出发，比奥一路向南，来到南湖之滨的湖北省农科院粮食作物研究所，了解水稻研究成果。正值稻田的“冬闲”时间，但在湖北省农科院多年生稻品种选育基地，收割后的水稻秸秆有半人高，随风摇曳。

“与传统水稻不同，多年生稻只需要种植一次，就可以实现连续多年多次的收获，不需要每年重复播种、插秧。”基地负责人郑兴飞介绍，这种水稻由栽培稻与非洲常见的长雄野生稻杂交选育而成，具有抗逆性强、产量高、米质优等特点。

3月2日，塞拉利昂总统比奥（左三）在湖北省农科院粮食作物研究所了解相关农产品。新华社记者 程敏 摄

虾稻米、控糖大米、瓦仓米……听着关于湖北数种稻米产品的介绍，比奥频频点头，并同随行的塞拉利昂农业与粮食安全部部长帕卡等交流。比奥表示，包括塞拉利昂在内的很多非洲国家以大米为主食，双方在这个领域合作前景可期。

路过耐旱水稻研究大棚时，比奥与代表团成员久久驻足。“由于气候变化，抗旱对我们来说非常重要。我很喜欢湖北研发的灌溉系统，希望在这方面开展更多合作。”帕卡对总统表示。

虽然相隔万里，但湖北与塞拉利昂友好交往由来已久。1996年，中国与联合国粮食及农业组织签订南南合作协议，湖北是实施该协议的骨干省份。仅2012年以来，湖北便先后向塞拉利昂等8个国家派出农业技术人员近100人次，帮助培训种植养殖技术、传授发展粮食生产经验。

近年来，中国地质大学（武汉）在地质学、地质资源与地质工程、环境和科学与工程、石油与天然气工程等学科为塞拉利昂培养20多名高水平人才。2日，随着比奥到访，塞拉利昂与这所大学的联系更进一步。

3月2日，塞拉利昂总统比奥（左四）在中国地质大学（武汉）接受名誉博士学位。新华社记者 程敏 摄

穿上长袍、戴上方帽，比奥在这里获授了名誉博士学位。“这是一份珍贵的礼物，不仅是我个人的成就，更彰显了塞中友好交往的源远流长，见证着两国坚固的友谊。”比奥表示。

在面向师生发表的演讲中，比奥说，自2018年加入共建“一带一路”合作以来，塞拉利昂从中获益良多。这次访问中国，是为了深化两国的外交关系与经贸合作伙伴关系，同时也希望推动两国高校深化交流。在比奥和两国代表见证下，中国地质大学（武汉）与塞拉利昂科诺科技大学签署了合作协议。

当天早些时候，比奥一行还到访了华为武汉研究所等地。傍晚，结束在中国地质大学（武汉）的行程之际，比奥在留念题字中写道：“非常感谢热情友好的接待，我和代表团将带着美好的回忆回到塞拉利昂。”

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