卢卡斯·古铁雷斯·罗德里格斯

绿水青山就是金山银山的理念已在中国扎根，引领各地实现生态环境保护和经济发展的良性循环。中国在推进中国式现代化的过程中，致力于同各方一道保护全人类共同家园

人是自然的一部分，人与自然是命运共同体。当前，环境问题已成为全球性挑战，气候变化、生物多样性下降等问题威胁着人类赖以生存和发展的物质基础。中国共产党正确认识人与自然的关系，倡导人与自然和谐共生，积极推进相关领域国际合作，为完善全球环境治理发挥重要作用。

中国式现代化推崇尊重自然、顺应自然、保护自然，强调促进人与自然和谐共生。中共十八大以来，中国高度重视生态文明建设，将之作为中国整体发展的重要组成部分。中国明确将建设美丽中国作为全面建设社会主义现代化国家的重要目标，并聚焦美丽中国建设的目标路径、重点任务、重大政策提出了细化举措。中国将生态文明建设与乡村振兴相结合，取得了良好效果。

过去20年，我多次赴华开展生态学和乡村发展研究，见证了中国在森林保护方面取得的积极成果。中国实施天然林保护工程和退耕还林工程，取得了显著的生态、经济、社会效益。去年2月的数据显示，天然林保护工程开展以来，中国天然林面积增加3.23亿亩、蓄积增加53亿立方米；两轮大规模退耕还林还草共计完成任务2.13亿亩，同时完成配套荒山荒地造林和封山育林3.1亿亩。上述工程不仅改善了生态环境，也给乡村地区的发展带来新机遇。我在浙江、黑龙江、四川、云南等省份进行乡村考察时了解到，得益于生态环境改善，农民的收入来源明显增多，平均收入有了提高，也更加关注生态环境保护。绿水青山就是金山银山的理念已在中国扎根，引领各地实现生态环境保护和经济发展的良性循环。

中国积极参与全球环境治理，展现负责任大国担当。1972年，中国参加在瑞典斯德哥尔摩举行的联合国人类环境会议第一届会议，这是中国环境保护事业发展的重要一步。2015年，中国在气候变化巴黎大会上与各方携手推动国际社会遵守共同但有区别的责任原则，为《巴黎协定》的达成作出重要贡献。2020年，中国宣布二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，得到国际社会高度赞誉。中国作为主席国，分两个阶段举行联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，推动达成兼具雄心和务实平衡的“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”，为全球生物多样性治理擘画了新蓝图。

中国始终强调国际合作的重要性，致力于推动全球生态文明建设。中国同合作伙伴共建绿色“一带一路”，为发展中国家提供了推进可持续发展的合作平台。目前，中国是全球可再生能源利用第一大国，太阳能、风能等相关产业领先全球，为世界低碳转型注入了强大动力。国际能源署发布的《2023年可再生能源》年度市场报告指出，预计到2028年，中国将占全球新增可再生能源发电量的60%。

作为最大的发展中国家，中国在推进中国式现代化的过程中，致力于同各方一道保护全人类共同家园，为减少碳排放、保护生态环境作出重要贡献，为推动构建人与自然生命共同体提供强大动力。

（作者为西班牙生态专家、西南科技大学生命科学与工程学院教授）

《 人民日报 》（ 2024年03月03日 03 版）

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