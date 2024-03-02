新华社阿布扎比3月2日电 综述｜世贸组织第13届部长级会议取得务实成果 中方积极建设性作用赢得赞誉

新华社记者苏小坡

世界贸易组织第13届部长级会议2日在阿联酋首都阿布扎比闭幕。经过密集磋商，此次部长级会议达成“1+10”务实成果。会议期间，中方发挥的积极建设性作用赢得各方广泛赞誉。

当天的闭幕式上，世贸组织成员通过了《阿布扎比部长宣言》，承诺加强多边贸易体制，继续推进世贸组织改革。宣言还强调了发展维度在世贸组织工作中的中心地位，同时认可多边贸易体制在促进实现联合国2030年可持续发展议程等方面的作用。

此次部长级会议的成果还包括达成《促进发展的投资便利化协定》，回应了广大发展中成员吸引外资和发展经济的强烈诉求；通过《争端解决机制改革部长决定》，力争年内恢复争端解决机制正常运行；通过《电子商务工作计划》，将电子传输暂免关税延长至下一届部长级会议，为全球数字贸易发展提供稳定规则环境；实现服务贸易国内规制谈判结果生效，不断降低全球服务贸易成本；批准科摩罗和东帝汶加入世贸组织，继续提升多边贸易体制代表性；通过最不发达国家毕业平稳过渡部长决定，帮助相关国家更好融入多边贸易体制。

此外，会议就监管合作、小经济体、非违反之诉和情势之诉等议题取得成果。

世贸组织总干事伊维拉感谢各成员为寻求共识付出的努力，认为会议虽有部分工作未能完成，但取得了一些重要成果。她表示，在充满不确定性的经济和地缘政治格局中，世贸组织仍然是稳定和韧性的来源。

阿联酋外贸国务部长、世贸组织第13届部长级会议主席萨尼·泽尤迪在发言中说，虽然会议未能实现所有目标，但各方承诺将进一步加强多边贸易体制。

中国商务部部长王文涛率团出席会议。中国代表团此次会议期间积极促谈促合促成，全程参与所有磋商。在投资便利化、渔业补贴等议题谈判中，中方积极与各成员协调配合、沟通互动，展现大国担当，为推动会议取得成功作出重要贡献，赢得与会各方、主办方阿联酋和世贸组织总干事伊维拉高度评价。

中方认为，此次会议是多边主义的又一次重大胜利，充分展示了世贸组织成员面对不断扩大的发展鸿沟，坚持发展优先采取有效行动的决心，充分展示了世贸组织成员面对复杂严峻的国际形势，坚持团结协作应对全球挑战的能力。会议提振了国际社会对多边贸易体制的信心，为促进全球贸易投资自由化便利化注入强劲动力。中方将积极落实会议成果，全面深入参与世贸组织改革，维护广大发展中成员正当权益，继续为完善国际经贸规则和参与全球经济治理贡献中国智慧和中国方案。

伊维拉表示，中国非常有建设性地参与了全部议程，表现出对多边贸易体制的支持。

泽尤迪说，中国代表团在会议各项议程中表现积极，中方积极参会为推进会议取得成果作出了贡献。

部长级会议是世贸组织的最高决策机构，负责推动重点议题谈判取得进展，审议世贸组织日常工作，并规划多边贸易体制未来发展方向。世贸组织成员及观察员贸易部长和代表参加会议。

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