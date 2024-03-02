人民网曼谷3月1日电（记者孙广勇）2月28日，中国石油管道局承建的泰国第七天然气处理厂首台1000吨酸气吸收塔在泰国罗勇府工业区吊装就位，标志着泰国第七处理厂项目核心装置正式进入安装环节。

泰国第七天然气处理厂千吨塔器吊装现场。武启程摄

酸气吸收塔是泰国第七天然气处理厂的核心设备之一，高60米，直径6.25米，重约860吨，起吊重量1020吨。采用2000吨吊车主吊，800吨吊车辅吊，在重型起重机的相互配合下，历时3个小时，千吨塔器安全、顺利吊装到位。

泰国第七天然气处理厂千吨塔器吊装现场。武启程摄

泰国第七天然气处理厂是中泰能源合作的示范项目，也是中国石油与泰国石油首次合作天然气处理项目。项目集天然气发电、分离、增压外输、天然气冷能利用等多个功能于一体，是中国企业在海外承建的首个具备乙烷回收功能的大规模天然气处理厂总包项目。项目建成后，其天然气年处理能力可达50亿立方米，占泰国天然气处理市场份额的20%，对于保障未来泰国能源供应、深化中泰两国能源合作具有重要意义。

(责编：王禹蘅、吴成良)