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山东港口集团西亚公司揭牌仪式在迪拜举行

2024年03月02日14:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜3月1日电 （记者管克江）山东港口集团1日在阿联酋迪拜举行揭牌仪式，宣布设立西亚公司。来自海湾地区的近100家企业代表参加了活动。

在当天活动上，山东港口青岛港集团董事长苏建光表示，港口作为交通运输的枢纽和联通世界的窗口，对于促进国际经贸合作、推动区域经济发展，具有关键作用。期待与阿方加强合作，构建发展共同体，构筑合作“共赢链”。

中国驻迪拜代总领事刘征杰表示，当前中阿关系进入历史最好时期，中阿两国产业发展现状和需求高度契合，合作前景广阔。山东港口西亚有限公司的成立将为双方深化经贸合作发挥作用。中国驻迪拜总领馆将继续发挥桥梁纽带作用，为双方企业合作与经贸交流提供支持。

迪拜杰贝阿里自贸区副总裁艾比特萨姆·艾哈迈德·阿尔卡比表示，阿中两国秉持相互尊重和信任，共同致力于经济社会发展繁荣。期待与中方加强合作，共同为维护自由贸易和可持续发展贡献力量。

山东省政府驻西亚非洲经贸代表处代表杨雪表示，期待中阿双方深化港口建设、运营管理、临港产业等方面合作，推动实现更高水平互联互通。

当天活动上，山东港口集团多家机构进行了业务推介。来自中国、阿联酋、沙特等国的企业签署了战略合作协议。

签约仪式现场。山东港口集团供图

签约仪式现场。山东港口集团供图

据介绍，山东港口西亚公司将以海外仓+供应链服务+国际展览的方式运行。以海外仓为例，公司已在迪拜杰贝阿里自贸区及阿布扎比哈里发港设立两处海外仓，2023年累计发送轮胎23万条、商品车2200台。

(责编：王禹蘅、吴成良)

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