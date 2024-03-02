新华社北京3月1日电 据美国媒体2月29日报道，最有可能接替米奇·麦康奈尔出任美国参议院共和党领袖的人选包括在国会获称“三个约翰”的三名参议员。

麦康奈尔是参议院任期最长的政党领袖，2月28日宣布不再谋求连任参院共和党领袖。参院共和党人将于今年11月以闭门投票形式选出新领袖，后者将于明年1月就职。

据美国全国广播公司新闻台报道，参议院得克萨斯州共和党人约翰·科宁当天发表声明，宣布有意接替麦康奈尔。科宁先前数年出任麦康奈尔副手、即参议院共和党“党鞭”这一“二号人物”，并两度出任共和党参议员全国委员会主席。这一委员会协助共和党人竞选参议员并为他们筹款。

现参议院共和党“党鞭”约翰·图恩也未掩饰竞逐共和党领袖意愿。他因任期限制无法继续连任，尚未公开宣布参与竞争，只说正与同事就参议院未来和共和党新领袖做大量讨论。

参议院共和党“三号人物”约翰·巴拉索目前不在华盛顿，而是前往亚利桑那州为可能获亚利桑那州联邦参议员候选人提名的卡丽·莱克助选。美国全国广播公司新闻台报道分析，对巴拉索而言，不论出任领袖还是“党鞭”，都属升职。

另外，共和党参议员全国委员会现任主席史蒂夫·戴恩斯和佛罗里达州联邦参议员里克·斯科特也可能加入角逐。但据美国全国广播公司新闻台推断，戴恩斯在参议院共和党高层内资历较浅，斯科特2022年在参院共和党领袖选举时挑战麦康奈尔失败，在党内争议较大，两人均不太可能胜选。（海洋）

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