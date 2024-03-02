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村山富市百岁感言：希望日本永走和平道路

2024年03月02日13:47 | 来源：新华网
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新华社北京3月1日电 日本前首相村山富市本月3日将迎来百岁生日，1日经由日本社会民主党发表感言，希望日本永远做坚守和平的国家。

村山1972年首次当选国会众议员。1994年6月，自由民主党、社会党、先驱新党组建执政联盟。时任社会党委员长村山出任首相，1996年1月辞职。社会党是社民党前身。

村山执政期间主张“鸽派和庶民政治”、维护和平宪法、走和平国家道路。

1995年5月，村山访华，成为首位到访卢沟桥和中国人民抗日战争纪念馆的日本在任首相，留下“正视历史，祈日中友好、永久和平”的题词。

同年8月15日，日本无条件投降50周年之际，村山以内阁决议形式发表著名的“村山谈话”，承认日本过去实行错误国策，走了战争道路，“殖民统治和侵略给许多国家、特别是亚洲各国人民带来巨大损害和痛苦”，“谨此再次表示深刻反省和由衷歉意”。这是日本首相首次在“8·15”纪念日公开向战争受害国道歉。

2020年8月15日，“村山谈话”发表25周年之际，村山经由媒体发表感言，期待这一谈话继续为日本、亚洲以及世界的和解、和平与发展作贡献，并强调日中两国构筑长久友好关系极其重要。

村山现在是日本最年长在世前首相。他说，自己的长寿秘诀是“不要勉强，自然地生活”。“每天和家人一起度过，我觉得很幸福。”他每周三次接受日间护理，每天坚持两次散步和做体操，喜欢看大相扑。

对于日本政治现状，村山说：“希望日本无论在哪个阶段都能继续做和平的国家。”

村山退休后住在家乡大分市。据富士电视台报道，2月23日，一些后辈校友集体探望村山，为他庆祝百岁生日。据这些人描述，老人和以前比，“完全没有什么变化”，腰没弯，标志性的长眉毛也没变，耳朵有点背，“但真的很有精神”。（胡若愚）

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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