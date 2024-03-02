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中企承建的2027年非洲国家杯足球赛主体育场开工

2024年03月02日11:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕3月1日电 （记者黄炜鑫）当地时间1日上午，由中国路桥工程有限责任公司承建的塔兰塔体育城开工。该体育城位于肯尼亚首都内罗毕，项目总规划用地45.64公顷，主要包括一个6万座规模的国际足球联合会标准专业足球场，将作为2027年非洲杯主体育场举办开闭幕式。

人民网记者 黄炜鑫摄

人民网记者 黄炜鑫摄

“这将重新塑造肯尼亚的国家体育形象。”肯尼亚总统威廉·鲁托在开工仪式上致辞表示，塔兰塔体育城项目意义重大，将是肯尼亚又一个地标性建筑。

“使用可再生能源，项目现场大部分树木会保留下来。”鲁托赞赏中企绿色环保的设计理念。记者了解到，项目将最大限度地利用自然采光和通风，降低资源消耗，并充分利用太阳能等可再生能源。

“象征马赛人精神的马赛盾是主要设计元素。”中国路桥肯尼亚办事处副总经理柳承辉介绍，企业在设计中充分引入肯尼亚的特色文化，达到文化元素与立面体系的融合。

据悉，体育城建成后不仅用于赛事活动，也将是市民休闲健身娱乐及各类活动举办的主要场地。

(责编：王禹蘅、吴成良)

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