国际问题观察员 郑韬

2023年，中国经济同比增长5.2%，高于世界经济3%左右的预计增速，对世界经济增长的贡献率超过30%。在国际形势风高浪急、世界经济复苏乏力的背景下，这一成绩来之不易，彰显中国经济的实力、韧性和底气。中国经济在世界坐标中继续占据高点，彰显引擎地位，作用更加突出。

为世界经济提供驱动力、带来稳定性。2023年，中国经济增量超过6万亿元，相当于一个中等国家一年的经济总量。从内需看，去年中国最终消费支出对经济增长的贡献率高达82.5%，以扩大内需带动经济增长的长效机制已然形成。从通胀看，全国居民消费价格指数同比上涨0.2%，物价涨势总体温和，与全球平均通胀率保持在6.9%高位、一些国家在抗通胀和稳增长之间艰难平衡的状况形成了鲜明对比。从贸易看，2023年中国货物贸易进出口总值达41.76万亿元，保持稳定增长。电动汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池“新三样”出口同比增长29.9%，我国首次成为世界第一大汽车出口国。从制造业看，中国制造业总体规模连续14年保持全球第一，2023年制造业规模以上工业增加值同比增长5.0%，十大重点行业平均增速超5%。国际货币基金组织（IMF）预测2024年全球经济增长率为3.1%，依然存在复苏慢、不平衡的特点。中国经济体量大、韧性强、动力足的优势更加彰显，在动荡不定世界中的稳定器、动力源作用更为可贵。

与世界各国共享大市场、共创新机遇。中国是140多个国家和地区的主要贸易伙伴，关税总水平降至7.3%，贸易自由化和对外开放程度不断提高。中国将继续缩减外资准入负面清单，坚持制造业全面对外资开放，保障外商投资企业国民待遇，持续努力打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。我国的自由贸易试验区已扩大至22个,进出口规模达7.67万亿元,占进出口总值的比重超过18%，海南自由贸易港年度进出口连续3年保持两位数增长。近五年，外商在华直接投资收益率约9%，是欧美地区的3倍左右，在国际上处于较高水平。2023年全国吸引外资1.1万亿元人民币，新设外商投资企业同比增长39.7%。特斯拉、空客、大众、西门子、施耐德等外资企业不断扩大在华业务，超过90%的受访外资企业预期未来五年在华投资利润率将提高或持平。目前中国中等收入群体超过4亿人，未来十几年将达到8亿人，未来5年中国货物贸易、服务贸易进出口额有望累计超过32万亿美元、5万亿美元。中国大市场必将为扩大全球总需求发挥越来越重要的作用。

为世界经济注入新动能、引领新风向。中国经济底气的一个重要来源，在于新质生产力加速形成。新质生产力特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。近年来，中国科技创新成果丰硕，“深海一号”能源站、“深地一号”油气工程、C919大型客机、“九章三号”量子计算机等一系列国之重器投入使用，高铁、核电、特高压输电等领先全球、技术标准走向世界。中国人工智能技术开发与应用位于世界前列，论文发表和被引用数量居世界首位，企业数量和独角兽企业数位居全球第二。中国智能制造产业蓬勃发展，世界经济论坛推选的2023年代表全球智能制造最高水平的153家“灯塔工厂”中，中国有62家，占比超过40%。根据世界知识产权组织报告，中国全球创新指数排名从2012年的第34位上升至2023年的第12位，全球百强科技创新集群数量跃居世界第一。创新驱动发展是未来经济发展的必然趋势，中国正以自身的创新发展理念和成功实践，推动世界经济加速进行新旧动能转换，依靠创新打开新质生产力之门。

刚刚过去的龙年春节见证了中国经济的亮眼开局。全国国内出游人次同比增长34.3%、总消费同比增长47.3%，有关旅游平台数据显示今年预订海外航班数量增长13倍，预订海外酒店数量增长4倍。从假日消费到出境旅游，从电影票房到市场情绪，无不释放出中国经济复苏的积极信号。中国经济这片汪洋大海必将以其深邃辽阔和奔腾不息为世界经济不断注入源头活水和勃勃生机。

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