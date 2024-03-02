新华社布达佩斯3月1日电（记者陈浩）“中国—中东欧国家合作：前景与路径”学术研讨会2月29日在匈牙利首都布达佩斯举行。与会专家学者认为，中国经济发展势头良好，给欧盟以及欧洲国家带来重要发展机遇。当前世界多极化趋势明显，欧洲应摒弃地缘政治思维以及泛安全化叙事，创造合作共赢环境。

中国社会科学院秘书长赵志敏在研讨会上结合当天公布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》指出，在世界经济低迷、全球动荡加剧、地缘风险上升的不利环境下，2023年中国经济顶住压力砥砺前行，总体恢复向好，主要预期目标圆满完成，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

赵志敏说，中欧互为重要战略伙伴，欢迎欧方分享中国超大规模市场机遇，加强对华互利合作。中国—中东欧国家合作机制建立以来，机制平台逐步完善，经贸合作稳步推进，民心相通走深走实。面临困难和挑战，中国—中东欧国家合作要更好发挥智库作用，创新合作路径，破解合作难题，提升合作成效。

匈牙利国家行政大学约翰·卢卡奇研究所研究员埃斯泰豪伊·维克托表示，世界正处在一个充满不确定性的时代，既存在突出风险，也存在重大机遇。欧洲不能将中国视为风险，而应将其视为机遇。他认为，在欧盟寻求能源替代品之际，中国可以发挥绿色能源优势，使能源成为欧中未来合作的重要抓手。

克罗地亚地缘经济论坛创始人兼主席亚斯娜·普莱夫尼克说，在共建“一带一路”倡议引领下，中国—中东欧国家合作和欧中合作近年来取得丰硕成果。尽管当前欧中关系面临一些障碍，但这些问题的根源并非来自中国或欧洲的企业，而是源于当前欧盟对华外交过度依赖美国。她表示，欧盟应坚持其原来的价值观，回归到支持多极世界立场，同中国一道探寻合作发展机遇。

本次研讨会由中国社科院下属中国—中东欧研究院主办，来自匈牙利、德国、克罗地亚、罗马尼亚等国专家学者围绕中国经济现状、动能与前景，新形势下中国与中东欧国家务实合作的前景与路径等议题进行了深入研讨。

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