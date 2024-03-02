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中企承建肯尼亚体育城项目举行开工仪式

2024年03月02日09:11 | 来源：新华网
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新华社内罗毕3月1日电（记者周楚昀）中国企业承建的塔兰塔体育城项目3月1日在肯尼亚首都内罗毕举行开工仪式。肯尼亚总统鲁托在仪式上表示，该项目将重塑肯尼亚体育形象，成为该国和内罗毕基础设施发展的标志。

塔兰塔体育城项目位于内罗毕，主体为6万个座位规模的国际足联标准专业足球场，计划作为2027年非洲国家杯足球赛（非洲杯）主要体育场之一举办开闭幕式和比赛等。该项目由中国路桥工程有限责任公司承建，预计2025年年底完工。

鲁托在致辞中表示，肯尼亚将在该体育场与其他国家共同承办2027年非洲杯，此举将奠定肯尼亚成为区域、非洲乃至全球体育发展与赛事中心的基石。他指出，体育发展是肯尼亚经济转型计划中的重要部分，肯政府将为该国体育项目和运动员发展提供充足资源。

肯尼亚青年事务、创意经济和体育部长纳姆万巴表示，该体育场在设计和施工上均将体现环保节能理念，充分利用自然采光通风和可再生能源，并融入肯尼亚特色文化元素。

中国路桥肯尼亚办事处副总经理焦绪学在接受采访时说，体育场建成后将成为肯尼亚新地标性建筑，在满足综合性和专项体育赛事等使用要求的同时，成为市民休闲健身及各类文娱活动的主要场地，为当地娱乐康体产业发展提供长期支持。

肯尼亚多名政府官员、社会人士和媒体代表等200余人出席开工仪式。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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