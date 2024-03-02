新华社北京3月1日电 题：“传统与现代握手，历史与当下交融”——记驻华使节观看舞蹈诗剧《只此青绿》

新华社记者成欣、袁睿

舞蹈诗剧《只此青绿》驻华使节专场演出2月29日晚在中央歌剧院剧场上演。包括喀麦隆、南非、尼泊尔、土耳其、黎巴嫩、希腊、基里巴斯、洪都拉斯等国驻华大使在内的近百家驻华使馆（机构）高级外交官和家属近700人出席。

舞蹈诗剧《只此青绿》循着著名画作《千里江山图》成稿的工艺轨迹，采用平行空间的叙事方式，讲述了故宫博物院一位青年研究员以“展卷人”视角“窥”见北宋著名画家王希孟创作《千里江山图》的故事。

900多年前，王希孟笔绘青山绿水；光阴荏苒，当代科技赋能舞台，再现千里江山梦。

“这部舞剧太吸引人了！大气磅礴的舞姿让我领略到了中华传统文化的厚重震撼。”约旦驻华大使胡萨姆·侯赛尼说，《只此青绿》演绎了历史与当下的交融，也让观众看到了中华传统文化生生不息、代代相传的光明未来。

“这是一件非常出色的作品，是一场唯美的视觉盛宴。它触动了人类对历史的探索，对根源的探索，对艺术的探索。我非常希望《只此青绿》能到约旦演出。”侯赛尼说。

“看完《只此青绿》后，我觉得所有的形容词都太苍白了，不足以形容它的美和震撼。它宛若行走的山水画卷，仿佛你真的融入了一幅画，这种感觉真的很特别。”荷兰驻华大使馆卫生、福利和体育参赞史明康说。

史明康表示，荷兰也有擅长风景画的著名画家梵高、伦勃朗。好的艺术作品不仅能够打动人的情感、陶冶心灵，而且可以拉近人们彼此间的距离。希望两国未来能够开展更多类似的演出、展览等活动，进一步促进荷中艺术交流。

在尼泊尔驻华大使比什努·施雷斯塔看来，《只此青绿》是中华传统文化创新性发展的一次实践。《只此青绿》采用时空交错式的叙事结构，跨越千年时间的鸿沟，打破画作与舞蹈的壁垒，让人感到新奇与震撼。

“我很喜欢中国的艺术。”哥伦比亚驻华大使卡夫雷拉说，希望两国未来可以多一些文化交流。演出结束后，卡夫雷拉特意留下和主创人员交流互动。表达完自己对演出的赞许后，他迫不及待地向《只此青绿》的导演发出邀请：“希望你们到哥伦比亚表演。”

在演出前，记者对中国东方演艺集团青年编导、舞蹈诗剧《只此青绿》总编导周莉亚、韩真进行了独家采访。在她们看来，《只此青绿》红遍南北，背后是文化自信的自觉呈现。

“在创作过程中，我们深切地感受到中华传统文化的厚重。作为创作者，我们充满诚意，更心怀敬畏。”韩真说，《只此青绿》是对传统文化深耕基础上的弘扬，更是中华文化生命力、当代中国人民文化自信日益增强的生动诠释。

“民族的就是世界的。文艺工作者更要有文化自信，把真正表达中国的艺术作品带到全世界。”周莉亚说，“过去谈到文化作品走出去，可能会想着作品要怎么符合国际观众的口味，现在你会发现，我们就是我们，当讲述故事的内容和方式非常‘中国’的时候，别人就会真正地走过来了解你。”

专场演出由外交部礼宾司、北京市人民政府外事办公室主办，中国东方演艺集团有限公司、中央歌剧院承办。据介绍，今年，舞蹈诗剧《只此青绿》将走进新加坡、土耳其、加拿大、俄罗斯、日本等更多国家，正式开启全球巡演之旅。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)