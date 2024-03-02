新华社伦敦3月1日电（记者赵修知 黄泽民）第135届中国进出口商品交易会（广交会）英国专场推介会日前在伦敦举行。中英两国政商界人士逾百人参会。

中国驻英国大使馆经济商务公使包玲在致辞中表示，广交会自创办以来与来自全球229个国家和地区的贸易商建立了业务联系，有力促进了中国和世界各地区的友好交流与往来。

包玲指出，当前世界经济复苏乏力，全球性挑战日益增多。中英作为世界主要经济体，加强合作既符合双方的根本利益，也有利于世界的和平繁荣。她希望英国企业继续拓展对华合作，用足用好广交会平台，共享中国制造红利，分享中国市场机遇，实现互利共赢发展。

中国对外贸易中心主任储士家在推介会上介绍了第135届广交会的具体情况。据介绍，广交会将于4月15日至5月5日在广州举办。展览总面积达155万平方米，超过2.8万家企业、逾270万件各类展品将在线上线下参展。

与会的英中贸易协会执行董事莉丝·贝特尔森表示，英中贸易协会与广交会的合作由来已久。她相信，广交会作为各国企业高水平交流平台，将为全球经济复苏和增长提供可持续动力。

英国48家集团俱乐部主席杰克·佩里在发言中说，他期待参与今年的广交会，并希望广交会继续为英中企业合作创造更多机遇。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)