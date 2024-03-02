新华社基辅3月1日电（记者李东旭）据乌克兰总统网站1日报道，乌克兰总统泽连斯基当天在乌东部城市哈尔科夫与到访的荷兰首相吕特签署两国安全合作协议，协议有效期为10年。

协议规定，荷兰2024年将向乌克兰提供20亿欧元军事援助。未来10年，荷兰将在推动乌安全和国防力量现代化、增强乌军与北约部队的互操作性、发展乌国防工业等方面提供帮助。荷兰将与伙伴国家合作优先解决乌方在防空系统、火炮、远程火力、装甲车等方面的迫切需求。

协议规定，乌克兰将确保荷兰提供的军事支持仅用于自卫和威慑，双方将共同监督防止军援物资被非法转移。

吕特在会谈结束后的联合记者会上表示，荷兰将加快向乌援助F-16战机，还将向乌提供22艘巡逻艇和3艘战斗艇，以及雷达和榴弹炮等军用物资。

根据荷兰官方数据，荷兰去年向乌克兰提供了16亿欧元的军事援助。去年8月泽连斯基访问荷兰期间，双方就荷兰向乌提供42架F-16战机达成一致。目前，乌飞行员正在罗马尼亚使用荷兰提供的F-16战机接受培训。

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