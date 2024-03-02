当前中美双方最重要的任务就是按照两国元首的战略引领，让“旧金山愿景”成为现实，推动中美关系沿着健康稳定可持续轨道发展

近一段时间，中美双方共同推进落实两国元首旧金山会晤共识，开展多个领域和不同层级的对话交流，巩固了中美关系止跌企稳势头，向世界释放了积极信号。国际社会积极评价中美良性互动，认为中美两国切实采取行动，共同落实好“旧金山愿景”，有利于增进两国人民的福祉，也有利于促进世界的和平、稳定和繁荣。

去年11月，习近平主席同拜登总统在旧金山成功会晤，就事关中美关系战略性、全局性、方向性问题深入交换意见。双方在政治外交、经贸金融、人文交流、全球治理、军事安全等领域达成20多项共识和成果，开辟了面向未来的“旧金山愿景”，为中美关系发展指明了方向、规划了蓝图。这些重要共识和成果说明，中美之间有着广泛共同利益，互利共赢是中美关系的本质特征，对话合作是中美两国唯一正确选择。

当前中美双方最重要的任务就是按照两国元首的战略引领，让“旧金山愿景”成为现实，推动中美关系沿着健康稳定可持续轨道发展。两军恢复沟通对话，经济、金融、商贸、气候行动、禁毒合作等工作组相继启动，美国青少年来华交流，人工智能政府间对话机制列上日程……中美双方的对话沟通受到广泛关注。

让“旧金山愿景”成为现实，关键在于中美双方要坚持遵循相互尊重、和平共处、合作共赢原则。坚持相互尊重，当务之急是树立正确认知。坚持和平共处，重中之重是有效管控分歧。坚持合作共赢，压舱之石是推进互利合作。建交45年来，中美关系历经风雨，总体保持向前发展势头，各领域合作成果丰硕，为两国人民带来了实实在在的利益。中美在诸多地区热点和全球性问题上开展了有益合作，促进了世界的和平、稳定和繁荣。双方应以建交45周年为契机，总结经验、汲取教训，平等相待而不是居高临下，求同存异而不是突出分歧，切实尊重而不是损害对方核心利益，共同致力于相互尊重、和平共处、合作共赢，构建中美两国正确相处之道。这是历史演进的必然要求，也是国际社会的普遍期待。美国约翰斯·霍普金斯大学国际问题高级研究学院中国研究名誉教授戴维·兰普顿认为，当前，美中关系处在动态演进之中，两国需要让这种演进朝更好而非更坏的方向发展，致力于寻找共同点。

让“旧金山愿景”成为现实，美方应客观理性看待中国发展，奉行积极务实的对华政策，将承诺落到实处，体现在具体行动中。中美关系是世界上最重要和最复杂的双边关系，要负责任地管理好中美关系，美方必须树立正确对华认知，深入思考“中美到底是对手，还是伙伴”这个根本的、管总的问题。世界上只有一个中国，台湾是中国领土的一部分，这才是台湾问题的真正现状。试图改变这一现状的是“台独”分裂活动和外部势力的纵容支持。美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报，将不支持“台独”的表态落到实处。美方应认识到，执意把“去风险”搞成“去中国”，建“小院高墙”，搞“对华脱钩”，终将反噬自身。美方应解除对中国企业和个人的非法单边制裁，停止损害中国正当发展权益的行为。美方应停止无端滋扰盘查中国公民，多做有利于增进两国人民相互了解的事情。

当今世界正经历百年未有之大变局，世界进入新的动荡变革期，人类面临多重挑战。国际社会比以往任何时候都需要一个稳定的中美关系。中美双方应本着对历史、对人民、对世界负责的态度，按照两国元首的战略引领，规划好下阶段两国各层级交往。双方相向而行，加强对话沟通，有机遇就积极合作，有问题就解决问题，有分歧就管控分歧，才能造福中美两国和两国人民，才能共同促进世界和平与发展事业。

《 人民日报 》（ 2024年03月02日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)