新华社西班牙巴塞罗那3月1日电 题：2024年世界移动通信大会凸显技术革命新趋势

新华社记者郭爽 单玮怡

“走在大会现场，从飞行汽车到人工智能……感受互联互通的智能世界，很难想象，人类用手机打出的第一通移动电话只不过在大约50年前。”全球移动通信系统协会首席执行官约翰·霍夫曼在2024年世界移动通信大会上说，人们正经历下一次技术革命，新兴技术、数字化转型正重塑人们工作和生活方方面面。

全球5G发展进入“下半场”，5G-A“抢C位”，生成式人工智能将加快商业化步伐，行业锚定“可持续”，跨界融合势头持续……在西班牙巴塞罗那29日闭幕的通信行业年度盛会再次展示了全球移动生态系统发展新趋势。

全球5G发展进入“下半场”

全球移动通信系统协会智库新发布的数据显示，作为增长最快的一代移动宽带通信技术，全球5G连接数2023年底已增至16亿，预计到2030年将增加到55亿。5G的下一步发展趋势无疑是行业的一大焦点。

本届大会上，与5G相关的内容包括5G商业化和投资变现、5G-A、云计算和边缘计算、非地面网络和卫星通信等。其中，在5G基础上演进而来的5G-A成为焦点。

移动通信技术一般代际生命周期为10年。由于代与代之间技术差距太大，在这10年的中间时间点，往往会出现技术过渡中的分水岭。5G-A就是基于第五代移动通信技术的演进和增强。它将下行速率提升到万兆，上行能力提升到千兆，并具备确定性体验、高精度定位、轻量化、无源物联等新特性。

2024年是5G-A商用元年成为业界共识，有望让5G普及进一步加快。数据显示，截至2024年1月，101个国家和地区的261家运营商推出了商用5G服务。到2030年，5G连接预计将占全球移动连接的56%，使5G成为主导的连接技术。

本届大会上，高通、爱立信、华为、中兴通讯等全球多家移动通信企业，以及全球各大运营商都在现场发布了5G-A相关的技术产品和服务解决方案。不少参会企业代表认为，在5G部署成熟度方面，中国领先全球。

生成式人工智能加速商业化

人工智能（AI）技术正悄然改变各行各业的发展格局，通信技术行业也不例外。除运营商的部署，通信产业链上，智能手机正演进为“AI手机”，电脑变成“AI电脑”，芯片变成“AI芯片”，而智能戒指、机器人等AI硬件载体层出不穷……通信行业的传统边界正被AI打破。

过去一段时间，在ChatGPT等AI工具推动下，生成式AI不仅进入人们的日常生活，也为通信行业带来一众全新应用案例，如客户支持、代码生成和智能方案生成。全球移动通信系统协会指出：“今年将是生成式AI商业化的重要一年，有望解决运营商最关心的两个问题：投资回报率和技术成熟度。”

本届大会，关于AI与移动通信行业如何发展融合的主题成为热门讨论议题，各大厂商都在积极发布相关技术和解决方案。如英特尔在大会展示了AI相关战略，推出一系列AI网络创新、边缘AI平台和酷睿Ultra处理器，并将AI集成到个人电脑。

下游不断释放的需求也在驱动上游芯片厂商展开布局。高通总裁兼首席执行官安蒙认为，“（在云端和终端进行分布式处理的）混合AI是生成式AI的未来”，这需要最优的连接助力生成式AI跨云端和终端等实现规模化扩展和延伸。

高德纳咨询公司预测，到2030年，至少一半的边缘计算部署将纳入AI。这进一步催生了运营商对于网络智能化的需求。

中国移动董事长杨杰表示，随着以大语言模型为代表的通用人工智能取得重大进展，AI由助力千行百业提质增效的辅助手段，升级为支撑经济社会转型不可或缺的基础设施和核心能力，为新一代信息技术深度融入经济社会各领域全环节、促进生产力变革带来重要契机。

“可持续”和跨界融合受关注

纵观通信网络的演进可以看出，更高的性能和更低的成本是两个关键驱动力。在回答全球移动通信系统协会关于什么是行业内企业2023年以来的网络转型重点时，运营商最多的回答是“可持续”。

目前，能源成本仍是运营支出重要组成部分，运营商和合作伙伴存在削减成本和提高利润的潜在机会。随着5G快速发展，流量不可避免增加，如何更高效、低成本、可持续地构建通信行业的整个生态成为业界关注的重要问题，这不仅是行业价值主张中不可或缺的一部分，是一个商机，也是一项环境要求。

本届大会上，不少企业推出了“可持续”理念的产品和解决方案。比如华为凭借“0 Bit 0 watt”节能解决方案荣获移动通信行业的重量级奖项——全球移动大奖的“最佳移动技术突破奖”。

此外，通信行业依然保持跨界融合的势头。世界移动通信大会主办方全球移动通信系统协会会长葛瑞德在开幕式主旨演讲中说，通信与其他行业的互联互通有助于促进协同发展，将造福企业和民众。“超过半数的与会人士来自非通信行业，行业间的连通使我们交流与合作更密切，而技术则带来更多发展机遇。”（参与记者：胡加齐、康逸、张兆卿、高静、彭卓）

(责编：贾文婷、刘洁妍)