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中企获世界移动通信大会多项大奖

2024年03月01日17:01 | 来源：新华网
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　　新华社西班牙巴塞罗那2月29日电（记者郭爽 康逸）2024年世界移动通信大会29日在西班牙巴塞罗那闭幕，中国企业荣获移动通信行业“全球移动大奖”的多项大奖。

　　作为移动通信行业的重要荣誉，该奖拥有200多名独立评委，并在六大类别中颁发30个奖项，旨在表彰行业生态系统内外的佼佼者，着重认可业界最具独创性、最出色的技术产品等。据主办方介绍，“赢得‘全球移动大奖’意味着在整个数字行业内获得了最高荣誉”。

　　中国企业此次斩获了五个类别中的多个重要奖项。在“移动技术”类别中，华为基于IntelligentRAN的RAN数字孪生系统方案摘得“最佳网络软件突破奖”，其绿色天线系列产品荣获“最佳移动网络基础设施奖”。此外，华为“0 Bit 0 Watt”节能解决方案荣获“最佳移动技术突破奖”，这是业界首个荣膺此项殊荣的节能解决方案。中国联通、国家电网、华为、鼎桥通信凭借普惠5G智能电网解决方案获得“最佳专网解决方案奖”,这一方案旨在打造全球最大的新型供电系统。

　　在“数字万物”类别中，中国联通广东凭借全球首个5G直播服务荣获“联网消费者的最佳移动运营商服务奖”，武钢(WISCO)、中国联通和中兴通讯凭借“5G全连接智能钢厂”方案荣获“最佳互联经济移动创新奖”。荣耀、华为等企业还在“设备”和“科技向善”类别中拿到了多个奖项。

　　大会主办方全球移动通信系统协会当天发布的数据显示，本届大会共有来自205个国家和地区的10万多名与会者，59%以上的参会者来自核心移动生态系统相关行业，有超过40万名观众在线观看了主题演讲和现场会议。全球移动通信系统协会首席执行官约翰·霍夫曼表示，本届大会“体现了移动生态系统的活力”。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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