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第28届法语活动月新闻发布会在京举办

2024年03月01日16:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京2月29日电 （孙鸿宇、谢莹）第28届法语活动月新闻发布会29日在北京法国文化中心举行。法语国家驻华大使组织轮值主席国加蓬驻华使馆文化参赞盖伊·阿尔诺·班布·马文古发表致辞，法国驻华大使馆文化、教育与科学事物公使衔参赞裴国良与突尼斯驻华大使馆公使伊姆·阿雅迪共同宣布本届法语活动月的系列活动。

法语国家驻华大使组织轮值主席国加蓬驻华使馆文化参赞盖伊·阿尔诺·班布·马文古发表致辞。人民网 谢莹摄

法语国家驻华大使组织轮值主席国加蓬驻华使馆文化参赞盖伊·阿尔诺·班布·马文古发表致辞。人民网 谢莹摄

为迎接2024年巴黎奥运会和残奥会，第28届法语活动月以“奥林匹克下的法语世界”为主题，将开展精彩纷呈的法语电影荟萃、文学活动、展览、讲座、北京法国国际学校法语周、法语歌曲大赛、法语诗歌朗诵大赛和众多其他各类活动。

法国驻华大使馆文化、教育与科学事物公使衔参赞裴国良（左）与突尼斯驻华大使馆公使伊姆·阿雅迪（右）共同宣布本届法语活动月的系列活动。人民网 孙鸿宇摄

法国驻华大使馆文化、教育与科学事物公使衔参赞裴国良（左）与突尼斯驻华大使馆公使伊姆·阿雅迪（右）共同宣布本届法语活动月的系列活动。人民网 孙鸿宇摄

击剑奥运冠军孙一文担任第28届法语活动月宣传大使。孙一文在新闻发布会现场表示：“法语不仅是一门语言，于我而言，更是一个让我与世界、与梦想连接的纽带。”活动现场孙一文还向来宾展示了击剑赛场上裁判会用到的法语术语和动作。谈到对巴黎奥运会的期待，孙一文直言此次奥运会对击剑运动员意义重大，希望可以超越自我。

击剑运动员奥运冠军孙一文（右）担任第28届法语活动月宣传大使。人民网 孙鸿宇摄

击剑奥运冠军孙一文（右）担任第28届法语活动月宣传大使。人民网 孙鸿宇摄

此外，被列为法国非物质文化遗产的法式拳击“赛法斗”将在中国北京、上海、广州、武汉展开巡回。包括两位世界冠军的法国代表团将来华展开交流，与少林寺武僧同台切磋，进行一场精彩的友谊赛。

第28届法语活动月新闻发布会出席嘉宾合影留念。人民网 谢莹摄

第28届法语活动月新闻发布会出席嘉宾合影留念。人民网 谢莹摄

(责编：燕勐、刘慧)

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