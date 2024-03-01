人民网塔什干2月29日电 （记者李强）2月28日，中国驻乌兹别克斯坦大使馆、中亚国际研究所以线上线下相结合方式，于乌首都塔什干共同主办《中国和乌兹别克斯坦：推进互利合作，增进两国民生福祉》研讨会。中国驻乌大使于骏、中亚国际研究所所长扎夫隆·瓦哈博夫、乌总统战略与区域研究所所长埃尔多尔·阿里波夫、乌兹别克斯坦共和国外交部国际关系信息与分析中心主任桑贾尔·瓦利耶夫、乌总统经济研究与改革中心主任奥比德·哈基莫夫等出席此次活动并致辞，两国政界、企业界等代表逾200人参加了此次研讨会。

活动现场。人民网记者 李强摄

于骏表示，米尔济约耶夫总统于1月对中国进行国事访问，两国元首共同宣布将双边关系提升至新时代全天候全面战略伙伴关系新高度，在更高起点上推动构建中乌命运共同体。此次访问具有重要历史意义，充分彰显两国元首的深厚情谊和中乌关系的高水平，擘画了中乌关系新蓝图。研讨会宗旨在于讨论落实两国元首会晤重要共识，聚焦深化互利合作和增进民生福祉，为中乌关系长远发展建言献策。

瓦利耶夫表示，中国积极与乌兹别克斯坦在内的中亚地区国家发展睦邻友好关系。我们在国际问题上不存在矛盾，在重大国际问题上坚持相同立场。中国领导人在安全、发展和文明领域的全球倡议与乌兹别克斯坦外交政策相一致。瓦利耶夫认为，发展与中国的关系将有助于提升乌兹别克斯坦及地区其他国家的科技水平，增强其投资吸引力，促进GDP增长。乌中两国元首近期的会晤为新时代两国全方面合作奠定了坚实的基础。

瓦哈博夫指出，举办研讨会是增进两国了解，凝聚各界共识的必要之举。相信通过研讨会可以更好地为推动双边合作凝聚共识，增进两国人民福祉。

中乌两国政府、研究机构及工商业等20多位代表分别作主旨演讲，积极为两国新时代合作献言献策，与会人员也纷纷点赞两国发展成就，认为中乌合作即将迎来新机遇。

中国驻乌大使于骏致辞。人民网记者 李强摄

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