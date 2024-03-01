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印尼阿拉扎大学孔子学院为印尼独立清真寺工作人员开设中文培训班

2024年03月01日15:30 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达2月29日电 （记者李培松）2月29日下午，阿拉扎大学孔子学院在印尼独立清真寺举行了该清真寺2024年第一批工作人员中文培训班开班仪式。中国驻印尼大使馆政务参赞邱薪力，独立清真寺教育与培训部门负责人法里德·塞农，孔院副理事长穆尼、印尼方院长菲力、中方院长王大昕及学员共50多人参加了开班仪式。独立清真寺是为了纪念印度尼西亚独立而建立的国家清真寺，也是东南亚最大的清真寺，这是阿拉扎大学孔子学院首次与该清真寺进行合作。

出席开班仪式的中印尼嘉宾合影。阿拉扎大学孔子学院供图

出席开班仪式的中印尼嘉宾合影。阿拉扎大学孔子学院供图

法里德·塞农在致辞中表示，非常感谢中国驻印尼大使馆提供的支持，非常感谢阿拉扎孔子学院为我们的员工开设语言培训班。去年年中，包括今天在座的几个学员在内的清真寺管理层曾经访华，这让我们更有兴趣学习中文。

邱薪力在致辞中表示，当前，中印尼关系正处于历史最好时期。随着中印尼关系的深入发展和两国人员往来的日益密切，“中文热”正在印尼持续升温。语言是了解一个国家最好的钥匙，也是促进文明交流互鉴的桥梁。希望各位学员通过学习中文能够更深入了解中国，将来同到访清真寺的中国游客用中文互动交流。

  穆尼表示，为了两国的共同发展以及相互理解，需要了解彼此的语言与文化，因此独立清真寺举办的这个中文培训项目特别重要。希望独立清真寺可以邀请其他清真寺一起参与这个项目。

  最后，穆尼向独立清真寺赠送了由阿拉扎大学孔子学院和阿拉扎大学中文系编撰的《印尼民间传统故事》书籍。

阿拉扎大学孔子学院向独立清真寺赠书。阿拉扎大学孔子学院供图

阿拉扎大学孔子学院向独立清真寺赠书。阿拉扎大学孔子学院供图

  仪式结束后，印尼语合中心志愿者管理教师李玉立为学员们教授第一堂中文课。

印尼阿拉扎大学孔子学院成立于2010年，由中国福建师范大学和印尼阿拉扎大学共建，是印尼最早成立且唯一一所位于首都雅加达的孔子学院。

(责编：燕勐、刘慧)

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