新华社巴黎2月29日电（记者刘芳）国际热核聚变实验反应堆（ITER，又称“人造太阳”）组织29日与中核集团中核工程牵头的中法联合体签署真空室模块组装合同。这是中核牵头的团队成功安装ITER“心脏”设备之后，再次承担其核心设备安装任务。

在法国南部圣保罗-莱迪朗斯的ITER建设现场，ITER组织总干事彼得罗·巴拉巴斯基、中法联合体ITER项目总指挥邰江、法马通高级副总裁卡特琳·科尔南共同签署合同。

巴拉巴斯基表示，中国在技术和人力方面为ITER作出了巨大贡献，在建设现场拥有强大的高技能人才队伍，中国团队承接核心装置安装合同，正在出色完成组装任务，非常值得信赖。

同时还担任中核工程欧洲公司总裁的邰江告诉记者，该合同的签署将极大提高中国在国际大科学工程中的参与度与贡献度，同时为国内相关工作的开展积累经验、培养人才，提高中国核聚变工程建设能力，助力核能“三步走”发展战略。

ITER是当今世界规模最大、影响最深远的国际大科学工程之一，旨在模拟太阳发光发热的核聚变过程，探索受控核聚变技术商业化可行性。ITER是一个能产生大规模核聚变反应的托卡马克装置，被誉为全世界最大的“人造太阳”，由中国与欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国共同实施。

中国于2006年正式签约加入该计划。2019年9月，中核牵头的中法联合体与ITER组织签署主机安装一号合同，标志着中国开始深度参与实验堆“心脏”——托卡马克核心设备的安装。

真空室模块组装是ITER项目最重要设备在关键路径上的工作，对项目成功起到至关重要的作用。据中核工程人员介绍，真空室外形像一个巨大的甜甜圈，为便于安装，被分成9个模块，模块本身为3层夹心结构，由内到外分别为40度真空室扇段、真空室冷屏和环向场线圈。真空室模块需先在装备大厅将真空室冷屏、环向场线圈组装到真空室扇段上，然后整体吊装到托卡马克堆坑内，计划总工期为35个月。

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