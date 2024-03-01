人民网迪拜2月29日电 （记者管克江）繁忙的中远海运港口阿布扎比码头，伴随着“滴、滴”的提示音，多台桥吊正同时装卸着货物。一辆白色车头的卡车拖着集装箱匀速驶来——与众不同的是，车头没有其他卡车常见的挡风玻璃，也看不到司机，只有一块条形显示屏显示着行驶状态。“这是我们的无人集卡（无人驾驶的集装箱卡车）。” 中国远洋海运集团旗下中远海运港口阿布扎比码头有限公司总经理陈玉平介绍，“这辆卡车将根据指令把集装箱送到堆场去。”

无人集卡正在作业。人民网 纳达尔·达乌德摄

码头状况瞬息万变，无人集卡怎样识别道路呢？陈玉平介绍，无人集卡使用卫星导航，辅之以激光雷达探测周围状况。中央控制室对其下达指令后，它就能不眠不休地连续运行，一次充电最长可连续行驶24小时，最高载重80吨。目前，码头共有7辆无人集卡和60多辆有人驾驶集装箱卡车混合作业。去年底，在上海举行的海贸国际海事颁奖典礼上，中远海运港口阿布扎比码头荣获“港口码头创新奖”，其亮点就是在中东地区首次引入无人集卡，提升了码头运营效率和安全性，并降低环境影响。

中远海运港口阿布扎比码头工作场景。人民网 纳达尔·达乌德摄

中远海运港口阿布扎比码头位于阿布扎比哈里发港口内，由中远海运港口与阿布扎比港务局合资运营，2018年12月开港，设计年处理能力250万标准箱。经过中阿共同努力，码头吞吐量不断提升，2023年达到135万标准箱，比上一年增加30%以上。目前码头开通了20多条国际航线，连接60多个港口。

中远海运港口阿布扎比码头是中东地区自动化程度最高的码头。记者来到码头中央控制室。大屏幕上是一座虚拟码头的动态图像。“这是我们研发集成的码头安全监控管理系统。我们通过安装在码头各处的600多个传感器和OCR设备采集的实时数据，结合数字孪生技术，打造了先进的数字化码头管理系统。这里的每个图像都对应着码头的相应设施和设备，码头上设备的每个工作动态，都会实时反映到屏幕上来。”

马吉德（左2）正在查看堆场自动化轨道吊的工作状态。人民网 纳达尔·达乌德摄

在另一处操作台前，一位叫马吉德的工作人员正通过两个类似游戏手柄的操作杆，查看堆场自动化轨道吊的工作状态。“集装箱装卸动作都是设备自动完成的。我只需要通过监控系统，确认操作准确无误即可。”马吉德来自阿布扎比，刚入职一年。他说，阿联酋处在东西方交通枢纽位置，通过中远海运等众多国际伙伴的助力，这里正成为更多货物贸易往来的枢纽平台，这让他感到自己的工作很有意义。

据介绍，中远海运港口阿布扎比码头建立和实施了包括码头作业系统、岸桥智能理货系统、堆场设备控制系统、车载工作指令终端系统等十大数字化和自动化项目，有效提升码头运营的生产力和服务质量。中远海运港口阿布扎比码头副总经理穆罕默德·塔米米表示，随着阿中共建“一带一路”不断深化，经贸往来将更加密切。中远海运港口阿布扎比码头将不断提升码头数智化水平，助力阿中经贸合作再上新台阶。

中远海运港口阿布扎比码头有限公司总经理陈玉平（左）登上“中远海运银河”轮，向船员表示慰问，并向船长谢卫国赠送纪念牌。人民网 纳达尔·达乌德摄

采访当天，正值“中远海运银河”轮靠港。“中远海运银河”轮2月2日从青岛港出发，满载汽车、水果、肉类、日用品等，途径上海港、宁波港等，下一站将前往沙特达曼。作为中远海运“航运+港口+海外场站”一站式“泰联”服务的组成部分，“中远海运银河”轮上还有一批山东港口集团运输的奇瑞捷途汽车，将通过设在中远海运港口阿布扎比海外仓向西亚、北非客户销售。山东港口集团董事长霍高原表示，港口是联通世界的窗口和枢纽，全球约90%的国际贸易货物通过港口进行中转运输。山东港口将加快海外业务拓展，助力中国同中东经贸合作的持续深化。

工作人员在中远海运港口阿布扎比码头堆场拆箱。阿吉特摄

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