人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第七届阿联酋集邮展在迪拜开幕

2024年03月01日15:08 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网迪拜2月29日电 （记者任皓宇）为期五天的第七届阿联酋集邮展28日在迪拜开幕。本届集邮展由阿联酋集邮协会主办，邀请中国担任主宾国，以庆祝中阿建交40周年为主题，吸引众多中阿友好人士和集邮爱好者参与。

嘉宾为第七届阿联酋集邮展剪彩。人民网记者 任皓宇摄

嘉宾为第七届阿联酋集邮展剪彩。人民网记者 任皓宇摄

中国驻阿联酋大使张益明表示，今年是中国和阿联酋建交40周年，中方获邀以主宾国身份参展，将有力促进两国邮政领域交流，进一步丰富中阿人文合作内涵。相信本届集邮展将以邮票为媒介，搭建国家间人文交流的新平台，进一步促进各国人民相知相亲，不断增进彼此民心相通。

阿联酋集邮协会主席阿卜杜拉表示，在本届集邮展中，有很多优秀的中国邮票展示。邮票是一种文化载体和历史见证，具有独特的历史文化意义。期待集邮展能够成为一个平台，助力推动阿中人文交流，增进双方友谊。

当地民众观赏中国邮票。人民网记者 任皓宇摄

当地民众观赏中国邮票。人民网记者 任皓宇摄

据了解，为体现对中国主宾国活动的重视与支持，此次中华全国集邮联合会携数十副展品参展，是中方近年来参加海外集邮展展品最多、规格最高、主题最广的一次。

(责编：燕勐、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部