人民网迪拜2月29日电 （记者任皓宇）为期五天的第七届阿联酋集邮展28日在迪拜开幕。本届集邮展由阿联酋集邮协会主办，邀请中国担任主宾国，以庆祝中阿建交40周年为主题，吸引众多中阿友好人士和集邮爱好者参与。

嘉宾为第七届阿联酋集邮展剪彩。人民网记者 任皓宇摄

中国驻阿联酋大使张益明表示，今年是中国和阿联酋建交40周年，中方获邀以主宾国身份参展，将有力促进两国邮政领域交流，进一步丰富中阿人文合作内涵。相信本届集邮展将以邮票为媒介，搭建国家间人文交流的新平台，进一步促进各国人民相知相亲，不断增进彼此民心相通。

阿联酋集邮协会主席阿卜杜拉表示，在本届集邮展中，有很多优秀的中国邮票展示。邮票是一种文化载体和历史见证，具有独特的历史文化意义。期待集邮展能够成为一个平台，助力推动阿中人文交流，增进双方友谊。

当地民众观赏中国邮票。人民网记者 任皓宇摄

据了解，为体现对中国主宾国活动的重视与支持，此次中华全国集邮联合会携数十副展品参展，是中方近年来参加海外集邮展展品最多、规格最高、主题最广的一次。

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