人民网拉各斯2月29日电 （记者姜宣） 29日，由中国土木工程集团公司（中国土木）承建的尼日利亚拉各斯轻轨红线项目在伊凯贾车站举行一期通车暨二期签约仪式。尼日利亚总统提努布、拉各斯州州长桑沃-奥卢出席仪式，中国驻尼日利亚大使崔建春、驻拉各斯总领事严宇清、中国土木董事长刘为民等出席并试乘轻轨列车。中国土木尼日利亚公司执行董事张志臣与桑沃-奥卢分别代表双方签署了项目二期合同。

红线司机阿尼玛沙翁驾驶车辆。人民网记者 姜宣摄

该项目是中国土木继拉各斯轻轨蓝线后实施的第二条轻轨，与拉各斯—伊巴丹（拉伊）铁路共线运营，利用拉伊铁路富余运能，承担拉伊铁路通道内拉各斯市区客运交通。项目起点奥英博车站，终点阿格巴多车站，线路全长约26.5公里，与拉伊铁路共线24.5公里，新建线路2公里，沿线设8个车站，公跨铁立交桥4座，全线采用中国技术标准。

提努布在致辞中表示，红线项目的启用标志着实现了他25年前担任该州州长时的一个愿景。他说，事实证明，梦想是美好的，只要把人民放在愿景和计划中心，你就会成功。相信“隧道的尽头有一束非常明亮的光”，作为世界上人口增长最快的国家，我们必须为此做好计划和准备，必须致力于经济增长，摆脱贫困。

尼日利亚总统提努布（前排右二）、拉各斯州州长桑沃-奥卢（前排右三）在刷卡进站。人民网记者 姜宣摄

崔建春表示，愿中尼双方携手奋进，共同克服困难，迎接挑战，借中尼合力加速发展，打造更多的工程。

桑沃-奥卢特别感谢中国的帮助与中国土木的出色工作。他说，轻轨红线项目标志着拉各斯历史上第一次拥有了一个完整有效运作的运输系统，将极大缓解人员和车辆流动。预计开通时每天运送25万名乘客，全面运营后每天将运送75万名乘客，“相信这将打开拉各斯经济繁荣的大门”。

人们争相前往红线试乘。人民网记者 姜宣摄

严宇清表示，尼日利亚是非洲人口第一大国，不仅在基础设施建设方面中尼合作前景广阔，未来在与尼日利亚开展经济贸易、文化交流等方面也大有可为。

刘为民表示，由中国土木承建的拉伊铁路、轻轨蓝线和轻轨红线组成了城市立体轨道交通网络，改善了交通拥堵，促进了互联互通，减少了空气污染，提升了城市形象，将推动吸引更多投资，为非洲最大单体城市发展提供动力。

红线车辆整装待发。人民网记者 姜宣摄

拉各斯大都会区运输管理局铁路项目负责人阿金派鲁评价称，这个项目是拉各斯州的“宝贝”，人们的交通更方便，连通性更舒适。中国土木的工作质量非常好，他们也使拉各斯州的建设更容易，感谢中国土木为拉各斯和尼日利亚所做的一切。

中国土木尼日利亚公司执行董事张志臣（左三）与桑沃-奥卢（右二）分别代表双方签署了项目二期合同。闫玉娟摄

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