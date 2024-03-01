章思远

今年以来，中美之间沟通对话逐渐增多，给止跌企稳的两国关系带来暖意。在两国元首的战略引领下，双方正朝着共同推进“旧金山愿景”的方向而努力。

双方要不断搭建增进战略互信的桥梁。年初两国领导人互致贺信庆祝两国建交45周年。近期，中共中央政治局委员、外交部长王毅先后在曼谷、慕尼黑会见了美国总统国家安全事务助理沙利文和国务卿布林肯。国务委员、公安部部长王小洪在维也纳同美国国土安全部长马约卡斯举行会晤。双方表示要将两国元首旧金山会晤达成的重要共识落到实处，并积极探寻两个大国正确相处之道。

双方要不断搭建促进合作共赢的桥梁。两国外交、经济、金融、商务、气候、禁毒、执法、农业、文化、两军等领域的对话相继启动。双方还将举行中美人工智能政府间对话首次会议。对话与合作给两国人民带来实实在在的利益，再次表明共赢是中美交往最本质的特征。

双方要不断搭建加深人民友谊的桥梁。中方正积极落实习近平主席提出的“未来5年邀请5万名美国青少年来华交流学习”的倡议。美国马斯卡廷中学学生代表团应邀来华交流访问；中国野生动物保护协会和美国圣迭戈动物园就新一轮大熊猫国际保护合作事宜达成一致并签署协议；两国直航航班有望增至每周100班。多走动、多交流有助于拉近两国人民心灵的距离。

中美建交45年历史经验表明，中美不打交道是不行的。中美沟通对话比冲突对抗好。冲突对抗的后果是谁都不能承担的，对话合作是唯一正确选择。在两国元首擘画的“旧金山愿景”指引下，把沟通的桥梁搭起来，把合作的道路铺起来，才是有效应对两国间各种分歧挑战、拉紧两国人民之间纽带的必由之路。

当今世界充满动荡不安。第60届慕尼黑安全会议报告以“多输”为题，更凸显当今世界面临的严峻挑战。国际社会普遍期待中美加强对话合作稳定世界局势。大国要有大国的担当，大国对全球战略稳定负有关键责任。中美加强对话沟通有助于给世界和平稳定注入确定性。中美合作将成为动荡世界中的稳定力量。

相比去年初中美关系螺旋式下滑，今年初的中美关系可谓开了个“好头”，值得双方倍加珍惜。一个健康稳定的中美关系符合双方的共同利益。今年两国各有国内重要政治议程。尽管两国关系可能会面临新的风险和挑战，只要双方坚定信心，遵循相互尊重、和平共处、合作共赢原则，保持沟通、对话与合作的势头，让沟通对话的桥梁跨越中美之间的分歧，中美关系就可能实现稳定、健康、可持续发展。

（作者系国际问题观察员）

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