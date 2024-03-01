新华社卢萨卡3月1日电（记者彭立军）赞比亚总统希奇莱马2月29日宣布，赞比亚因干旱进入全国灾难紧急状态。

希奇莱马当天发表全国讲话说，赞比亚正在遭受一场严重干旱，对农业、水资源和能源供应造成严重影响。赞比亚全国116个地区中的84个受干旱影响严重，约100万公顷玉米因干旱减产，100多万农户受到影响。干旱还导致赞比亚电力短缺，预计到今年年底该国电力缺口可能超过520兆瓦。此外，干旱还可能导致人与野生动物冲突加剧，引发霍乱等疫情暴发。

希奇莱马宣布将重新调整2024年国家预算，通过增加粮食采购、扩大灌溉面积、进口电力和推广替代能源等缓解旱情影响，并呼吁国内和国际合作伙伴提供援助。

赞比亚绿色经济与环境部长科林斯·恩佐武2月中旬在议会发言时说，厄尔尼诺现象影响了赞比亚今年雨季降雨模式，导致一些地区降雨量低于正常水平，并伴有短期降雨过量和长期干旱的情况发生。

赞比亚大部分地区属于热带草原气候，全年分为三个季节，雨季通常从11月中旬持续到次年4月。

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