人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

赞比亚因干旱进入全国灾难紧急状态

2024年03月01日10:35 | 来源：新华网
小字号

　　新华社卢萨卡3月1日电（记者彭立军）赞比亚总统希奇莱马2月29日宣布，赞比亚因干旱进入全国灾难紧急状态。

　　希奇莱马当天发表全国讲话说，赞比亚正在遭受一场严重干旱，对农业、水资源和能源供应造成严重影响。赞比亚全国116个地区中的84个受干旱影响严重，约100万公顷玉米因干旱减产，100多万农户受到影响。干旱还导致赞比亚电力短缺，预计到今年年底该国电力缺口可能超过520兆瓦。此外，干旱还可能导致人与野生动物冲突加剧，引发霍乱等疫情暴发。

　　希奇莱马宣布将重新调整2024年国家预算，通过增加粮食采购、扩大灌溉面积、进口电力和推广替代能源等缓解旱情影响，并呼吁国内和国际合作伙伴提供援助。

　　赞比亚绿色经济与环境部长科林斯·恩佐武2月中旬在议会发言时说，厄尔尼诺现象影响了赞比亚今年雨季降雨模式，导致一些地区降雨量低于正常水平，并伴有短期降雨过量和长期干旱的情况发生。

　　赞比亚大部分地区属于热带草原气候，全年分为三个季节，雨季通常从11月中旬持续到次年4月。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部