人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“功夫老外”聚桂林

庞革平 龚炳旭 阳海翔
2024年03月01日08:52 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　“功夫老外”在桂林市灵川县九屋镇展示自己写的汉字。
　　汪 蓉摄

　　春节期间，广西壮族自治区桂林市灵川县九屋镇西岭山庄迎来一批外国客人，他们一起写福字、磨豆腐、舂糍粑、酿圆子……沉浸式体验中国传统民俗，现场欢声笑语不断。

　　他们肤色不同、国籍不同，来自十几个国家，却因为功夫，与中国结下不解之缘。成龙、李连杰等中国功夫明星是他们共同的偶像，来自印度的内吉就是他们中的一位。

　　内吉从小就爱上了中国功夫，他说：“小时候，在父亲的影响下，我经常看中国的功夫电影，这给我的成长带来很多启发。学习中国功夫并了解中国文化，是我一直以来的愿望。”

　　后来内吉来到中国，拜河南嵩山少林寺的俗家弟子释延峻为指导老师。释延峻一直从事少林功夫的海外传播工作，他教授的“洋弟子”已有上万人。他认为，随着中国武术文化在全球各地的弘扬与发展，越来越多的海外民众可以通过少林功夫接触到中国传统文化，从而更好地了解中国。这次，他带着“洋弟子”来到桂林进行武术集训，并在此度过春节。

　　这次桂林行中，内吉与西岭山庄的老板周天荣成为好朋友。在内吉的影响下，周天荣也成为了功夫迷，平时“功夫老外”练功时，周天荣便去旁听，还不时找内吉切磋“武艺”。在得知内吉一行人准备留在中国过年后，周天荣特地准备了当地的传统民俗活动，让外国朋友沉浸式体验中国年。

　　第一次体验中国年的“功夫老外”个个兴致勃勃。“一直听说中国过年的习俗很特别，第一次体验，很有趣。”内吉在大家的口号声中卖力地舂着糍粑。

　　扣肉、腊味、圆子……一盘盘令人垂涎的中国美食被端上桌，“功夫老外”举杯共饮，围桌而食。虽然世界各地的饮食各不相同，但以食为媒、寄托心愿，却是相通的。此刻，身在异乡的“功夫老外”纷纷给千里之外的家人拨通了视频电话，与他们一同分享这幸福团圆的时刻。“爸爸妈妈，我在中国过年咧，今天我们写了对联、包了圆子，特别好玩，特别热闹！”

　　“我爱中国！新年快乐！”

　　灿烂的焰火划破灵川的夜空，舞动的篝火照亮西岭的大地，大家拉着手，围成同心圆，绕着篝火载歌载舞，喜笑颜开。此刻，大家没有国籍之分，只有对中国功夫和传统文化的热爱。中国功夫文化在海外生根、发芽、开花的过程，也是中华优秀传统文化被认知、延续、弘扬的缩影。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部