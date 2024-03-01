庞革平 龚炳旭 阳海翔

“功夫老外”在桂林市灵川县九屋镇展示自己写的汉字。

汪 蓉摄

春节期间，广西壮族自治区桂林市灵川县九屋镇西岭山庄迎来一批外国客人，他们一起写福字、磨豆腐、舂糍粑、酿圆子……沉浸式体验中国传统民俗，现场欢声笑语不断。

他们肤色不同、国籍不同，来自十几个国家，却因为功夫，与中国结下不解之缘。成龙、李连杰等中国功夫明星是他们共同的偶像，来自印度的内吉就是他们中的一位。

内吉从小就爱上了中国功夫，他说：“小时候，在父亲的影响下，我经常看中国的功夫电影，这给我的成长带来很多启发。学习中国功夫并了解中国文化，是我一直以来的愿望。”

后来内吉来到中国，拜河南嵩山少林寺的俗家弟子释延峻为指导老师。释延峻一直从事少林功夫的海外传播工作，他教授的“洋弟子”已有上万人。他认为，随着中国武术文化在全球各地的弘扬与发展，越来越多的海外民众可以通过少林功夫接触到中国传统文化，从而更好地了解中国。这次，他带着“洋弟子”来到桂林进行武术集训，并在此度过春节。

这次桂林行中，内吉与西岭山庄的老板周天荣成为好朋友。在内吉的影响下，周天荣也成为了功夫迷，平时“功夫老外”练功时，周天荣便去旁听，还不时找内吉切磋“武艺”。在得知内吉一行人准备留在中国过年后，周天荣特地准备了当地的传统民俗活动，让外国朋友沉浸式体验中国年。

第一次体验中国年的“功夫老外”个个兴致勃勃。“一直听说中国过年的习俗很特别，第一次体验，很有趣。”内吉在大家的口号声中卖力地舂着糍粑。

扣肉、腊味、圆子……一盘盘令人垂涎的中国美食被端上桌，“功夫老外”举杯共饮，围桌而食。虽然世界各地的饮食各不相同，但以食为媒、寄托心愿，却是相通的。此刻，身在异乡的“功夫老外”纷纷给千里之外的家人拨通了视频电话，与他们一同分享这幸福团圆的时刻。“爸爸妈妈，我在中国过年咧，今天我们写了对联、包了圆子，特别好玩，特别热闹！”

“我爱中国！新年快乐！”

灿烂的焰火划破灵川的夜空，舞动的篝火照亮西岭的大地，大家拉着手，围成同心圆，绕着篝火载歌载舞，喜笑颜开。此刻，大家没有国籍之分，只有对中国功夫和传统文化的热爱。中国功夫文化在海外生根、发芽、开花的过程，也是中华优秀传统文化被认知、延续、弘扬的缩影。

(责编：贾文婷、刘洁妍)