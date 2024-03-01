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墨西哥民众期待张家界游

2024年03月01日08:52 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　冰雪云雾间的湖南张家界国家森林公园天子山。
　　吴勇兵摄（人民图片）

　　“神秘莫测的潘多拉星球仿佛是镌刻在我脑海中的美丽画卷，时至今日都难以忘怀。”57岁的墨西哥人豪尔赫说，当得知电影《阿凡达》是在中国湖南省张家界景区取景拍摄时，他惊叹世界上竟有这般奇峰秀水。

　　近日，由墨西哥中国文化中心联合张家界市人民政府、墨西哥卡兰萨博物馆主办的张家界风光展在墨西哥城举办。活动现场展出的图片中，峰林峡谷、溶洞温泉、原始森林等自然风光美不胜收，土家花灯、演艺大戏、摆手舞等民间文艺活动引人入胜，吸引不少民众驻足观赏。

　　在武陵源大峰林的图片前，帕特里夏和弗朗西斯科夫妇二人告诉记者，如果有机会去中国，首选目的地就是张家界。“我很喜欢拍照，那里层峦叠嶂的地貌和掩映其中的云海给我带来很多灵感。”弗朗西斯科说。

　　“张家界不仅赢在生态资源，更得益于管理与创新。”71岁的安东尼奥指着照片上的大峡谷玻璃桥告诉记者，自己14年前去张家界时还没有这座桥，如今丰富的项目业态令当地旅游市场活力无限。

　　中国驻墨西哥大使馆临时代办王惠君在活动现场表示，中墨两国都拥有深厚文化底蕴和丰富旅游资源，以墨西哥传统节日亡灵节为背景的电影《寻梦环游记》勾起了中国百姓对墨西哥的好奇心，在张家界取景拍摄的电影《阿凡达》为墨西哥民众走近张家界打开了一扇窗。两国人民在旅途中能增进了解，进一步深化友谊。

　　张家界拥有中国首批世界自然遗产、全球首批世界地质公园，是美丽中国的一张亮丽名片，吸引着众多海内外游客。

　　“热情好客的张家界人期待着您的到来！”张家界市市长王洪斌在活动现场向墨西哥民众发出邀请，“期待未来有更多墨西哥客人到张家界旅游观光、休闲度假，也相信会有更多的张家界人来墨西哥欣赏美景、感受文化。”

　　豪尔赫临走前和同来展会的哥哥再次找到记者，他从手机中翻出一张黑白照片向记者展示，照片上的年轻人有着俊朗的亚洲面孔。“这是我的祖父，他是广东佛山人，他来墨西哥做咖啡出口贸易，后来我的家族就定居于此。”提到中国，两兄弟眼中闪烁着光芒。“中国不仅有长城、兵马俑和桂林山水，我们想回去看看的地方太多了。”

　　（据新华社电 记者缪培源、张格、相艺）

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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