徐令缘 张岳怡

马来西亚和中国青少年共舞“马中友谊祥龙”。

新华社记者 程一恒摄

马来西亚首都吉隆坡拍摄的天后宫烟花表演。

新华社记者 程一恒摄

马来西亚东海岸铁路项目轨道工程启动仪式现场。

许馨予摄（新华社发）

乘着“下南洋”的浪潮，华侨华人奔赴马来西亚各地，成为当地一支重要力量。马来西亚华侨华人传承着祖（籍）国的文化，在南洋的土地上扎根生长，对马来西亚经济社会发展产生深远影响。

自“一带一路”倡议提出以来，中马多领域合作更加紧密。近日，多项庆祝中马建交50周年的活动在马来西亚华人社区火热举办。华侨华人与马来西亚友人回顾友好历史，携手展望未来。大家纷纷表示将继续促进中国与马来西亚友好合作，在共建“一带一路”框架下，共同推动两国关系迈上新的台阶。

不忘来路

马六甲市唐人街鸡场街一带，坐落着一座古朴寺庙，名为青云亭。青云亭至今已有350余年历史，长期扮演华人社区事务中心的角色。

马六甲历史城区（鸡场街）工委会主席拿督威拉颜天禄说，青云亭见证着马来西亚华侨华人在当地落地生根的历程，讲述着华侨华人在这片土地艰苦奋斗的故事。“青云亭久经沧桑，一直被华侨华人用心呵护。”青云亭是华侨华人团结协作的一个生动体现，时刻提示新一代华裔青年不忘来路。

华侨华人移民马来西亚古已有之，但大批量的迁移大约从19世纪末20世纪初开始。马来西亚的华人先辈梯山航海，冒险南来，凭借智慧与奋斗，在陌生的环境中迎接挑战，为马来西亚经济繁荣、社会进步、社会和谐、种族和睦做出了重要贡献。

2024年是中国与马来西亚建交50周年，华侨华人是中马友谊与合作的亲历者、见证者、推动者。

马来西亚华人文化协会总会长张雅诰说，马来西亚华人文化的最大特色就是既传承了中华文化的精髓，坚持中华文化底色，又在马来西亚这片土地生根发展，与其他族群的多元文化实现相互融合、共同发展。

据新加坡《联合早报》网站报道，马来西亚前总理马哈蒂尔·穆罕默德曾谈道，马来西亚华人在当地落地生根，把马来西亚当成自己的家园，对国家贡献良多。他说：“华人爱好和平，他们持续为世界和平与发展贡献力量。”

携手奋斗

在马来半岛东海岸线上，有马来西亚东海岸铁路（马东铁）工程项目。工地上，来自中国的工程师们正在忙碌，他们皮肤被晒得黝黑、汗水淋漓。

马东铁项目被视为连通马来西亚东西海岸的“陆上桥梁”。马来西亚前驻华大使马吉德日前表示，马东铁项目一旦结项，将具有举足轻重的意义，“因为它将把马来西亚东海岸一些欠发达的地区与西海岸连接起来”。在马东铁项目上的本地员工眼里，来自中国的工程师们专业水平高，而且“很拼”。他们带来了新的机械设备和信息化系统，使工程更加安全、高效。

风景优美的马来西亚东海岸线上，坐落着一座宁静的小城——关丹。马中关丹产业园与中马钦州产业园一起，开创“两国双园”模式。园区里一派欣欣向荣的景象，高楼、厂房鳞次栉比，马来西亚员工与来自中国的工程师们为共同的目标携手奋斗。

在共建“一带一路”框架下，中马合作持续深化。多年来，越来越多华侨华人抓住机遇，实现发展。

马华公会积极响应共建“一带一路”倡议，一直以来都扮演着“马中桥梁”的重要角色。马华公会在马来西亚各地积极推动共建“一带一路”，鼓励当地民众搭上经济发展快车。

命运与共

日前，中马建交50周年官方纪念标志发布。纪念标志灵感来源于马来西亚传统峇迪风格，以构成中马国旗的红、蓝、黄为底色，汇集中国的长城、大熊猫和马来西亚的双子塔、木槿花等两国代表性元素，凸显中马两国携手并肩、命运与共的友好关系。

马来西亚与中国建交50周年暨“家国情怀”文献艺术展近日在马来西亚槟城举办。展览策划人之一、中国广东省台山市南洋归侨文化博物馆副馆长叶雪嫦介绍，展览通过展出两国艺术家、大学生和少儿的艺术作品与多种文献资料，呈现粤、闽两地侨乡的风土乡情。中国广东省台山南洋归侨文化博物馆理事长方光明说：“我们希望帮助大家回顾马来西亚华侨华人的奋斗历史，展现乡情同源、乡音同宗、乡土同德、乡缘同心的美好画面，为中马人文交流搭建平台。”

爆竹声声，烟花灿灿。春节的鸡场街人山人海，摩肩接踵，舞龙舞狮团队齐聚古城老街，浩浩荡荡闹新春。一条全长近200米的“马中友谊祥龙”在老街和广场间穿梭，在锣鼓喧天与呐喊欢呼声里飞舞，所到之处，人潮沸腾。

这是一条“马中友谊祥龙”，也是一条“中华文化之龙”，它展现着马来西亚华侨华人的思乡之情，也将广大华侨华人与马来西亚民众的心紧紧连在了一起。

50年来，马来西亚华侨华人深度融入当地经济社会，在不同岗位兢兢业业、贡献力量。“马中友谊祥龙”策划人颜天禄谈道，百米长龙需百人合力才能舞动，中马两国友谊的发展也需凝聚各方力量。“马来西亚华侨华人将会继承优良传统，把中马两国友谊世代传承下去。”他说。

(责编：贾文婷、刘洁妍)