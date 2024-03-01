新华社布拉柴维尔2月29日电（记者郑扬子）中国和刚果（布）建交60周年纪念首日封发行仪式2月29日在中国驻刚果（布）使馆举行。

刚果（布）邮政、电信和数字经济部长伊邦博在仪式上致辞说，建交纪念首日封的发行是刚中两国人民深厚友谊和团结合作的见证。刚中建交以来，两国始终坚持相互尊重、相互信任，在平等团结和互利共赢的基础上开展了形式多样、成果丰硕的合作，为刚经济社会发展和民生福祉改善作出重要贡献。

中国驻刚果（布）大使李岩说，此次中刚双方联合发行建交纪念首日封，不仅是两国在邮政和文化领域合作的新尝试，更为中刚建交60周年献上一份厚礼。信封虽小，却浓缩着两国建交60年来的岁月变迁；封面有价，却镌刻着两国之间无价的珍贵友谊。随着一张张承载着友好合作的首日封在刚果（布）民间流传，中刚友谊将更加深入人心，中刚合作的纽带将更加紧密，中刚关系的下一个60年将取得更加丰硕的成果。

据中国驻刚果（布）使馆介绍，为纪念中刚建交60周年，中刚两国联合发行建交纪念首日封。封面印有中刚两国国旗和中、法文“中刚友谊长存”字样，体现中刚两国牢不可破、历久弥坚的深厚友谊。封面上中刚友谊小学和刚果（布）国家一号公路的图案象征中刚两国患难与共、守望相助的兄弟情谊和务实合作取得的丰硕成果。邮戳上紧紧握住的双手寓意在新的历史起点上，中刚两国将携手努力，继往开来，实现共同发展和合作共赢，共同开创两国关系更加美好的明天。

(责编：贾文婷、刘洁妍)