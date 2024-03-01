新华社华盛顿2月29日电 美国大选手记｜密歇根州初选，为何10万人投下“抗议票”

新华社记者邓仙来

美国2024年总统选举密歇根州初选日前举行，现任总统拜登和前总统特朗普各自在党内初选胜出。这一结果没什么意外，更吸引媒体关注的是民主党初选有超过10万人把票投给了“不作承诺”选项。

“不作承诺”是密歇根州党内初选投票中一项特有选择，即选民只表达党派倾向，但不支持某个具体候选人，也被美国媒体称为“抗议票”。密歇根州有大量阿拉伯裔美国人，他们不满新一轮巴以冲突爆发以来拜登政府“拉偏架”，一些活动人士发起名为“倾听密歇根”的活动，推动民主党选民通过初选向拜登表达抗议，敦促美国政府停止为战争提供资金、呼吁停火。

“倾听密歇根”活动组织者表示，他们的目标是1万人投“不作承诺”，这不是“反拜登”活动，而是人道主义投票，是一次“抗议投票”。

最终，超10万人响应。密歇根州迪尔伯恩市市长、阿拉伯裔人士阿卜杜拉·哈穆德表示，这是一场胜利，希望拜登听听这样的声音。

反战情绪在密歇根州校园里也很强烈。密歇根大学民主党学生组织联合主席亚当·拉卡斯表示，从很多学生的态度来看，他们要么对拜登政府感到失望，要么选择远离政治，不愿牵扯到相关话题的讨论中。

底特律韦恩州立大学24岁的学生侯赛因·巴齐在美国2020年总统选举时曾支持拜登，这次却投了“抗议票”。巴齐说，希望巴以双方立即停火，这就是他们的态度。

随着巴以冲突持续升级、以色列在加沙地带军事行动造成的巴勒斯坦平民死亡人数不断攀升，美国舆论愈加撕裂，对美国政府的批评更是不绝于耳，左翼对拜登施加的压力也越来越大。《纽约时报》写道，拜登在以色列政策上陷入困境，他在加沙冲突上的立场激怒了美国年轻人和阿拉伯裔美国人，但任何改变又可能疏远犹太裔选民。

据美国媒体报道，美国总统国家安全事务副助理乔恩·芬纳2月初曾到访阿拉伯裔美国人集中聚居的迪尔伯恩市。在与当地阿拉伯裔政治领袖会谈时，芬纳承认，拜登政府“非常清楚地意识到”其在应对巴以冲突中的做法存在“失误”。

美国“铁锈带”上的密歇根州是大选“摇摆州”，其选情向来备受关注。2016年，特朗普以微弱优势赢下密歇根州。4年后，该州被拜登拿下。拜登日前表示，密歇根州将是决定美国2024年总统选举结果的几个州之一。特朗普在赢下该州共和党初选后称，大选时赢了密歇根州，就赢了一切。

巴以冲突对今年的美国大选结果究竟会有多大影响，目前还很难说。近几次美国总统选举主要围绕内政议题展开，外交政策影响力相对有限。长期跟踪密歇根州政治的民调专家理查德·丘巴认为，10万张“抗议票”足以让拜登担忧，但还不至于严重打击他在密歇根州的前景。

多诺万·格林是密歇根州卡拉马祖学院学生，在该州民主党初选中也投了“抗议票”。但格林说，到了11月大选，她还是会考虑支持拜登。迪尔伯恩市居民、商务车司机阿勒万·塔福尔表示，他希望拜登在推动加沙停火方面作出更多外交努力。如没有改变，他到时候可能不参加大选投票。

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