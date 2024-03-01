新华社伊斯兰堡2月29日电（记者 蒋超）巴基斯坦国民议会（议会下院）新当选议员2月29日宣誓就职，标志该国新一届议会正式成立。

巴基斯坦国民议会议长阿什拉夫主持当天仪式。根据国民议会秘书处发布的公告，巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）领导人纳瓦兹·谢里夫、主席夏巴兹·谢里夫，人民党主席比拉瓦尔·布托·扎尔达里，独立当选议员兼正义运动党现任领导人古哈尔·阿里·汗等302名新当选议员当天正式宣誓就职，2名新当选议员因故当天未宣誓。目前，国民议会中有23个保留席位未分配，6席需补选，2席尚未宣布选举结果，1席因故尚未选举。

公告说，新一届国民议会将于3月1日选举产生议长和副议长，3月3日选举产生新一届政府总理。

2月11日，巴基斯坦选举委员会公布新一届国民议会选举最终计票结果，得票数位居前四的分别为：独立参选人集团获得101席；穆斯林联盟（谢里夫派）获得75席；人民党获得54席；统一民族运动党获得17席。此后，86名来自正义运动党并获得席位的独立当选议员集体加入名为“逊尼派团结委员会”的政党。

巴基斯坦国民议会现有336个席位，议员任期5年，可连选连任。其中266席由普选产生，每个选区获得最多票数者当选。此外，国民议会还为妇女和少数教派（非穆斯林）分别设立60个和10个保留席位，这些议席均根据各党派获得的普选议席数量按比例进行分配。

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