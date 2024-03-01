新华社加沙2月29日电 热点问答｜三问加沙死亡人数过3万

新华社记者柳伟建

巴勒斯坦加沙地带卫生部门2月29日发表声明说，以色列军队在加沙地带军事行动造成的死亡人数超过3万。在巴以新一轮军事冲突中，加沙伤亡为何如此严重？目前，加沙当地情况以及相关停火谈判进展如何？

伤亡为何如此严重

据加沙地带卫生部门29日发表的声明，去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成30035人死亡、逾7万人受伤。另据巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）媒体办公室统计，死者中超过70%是妇女和儿童。媒体在报道死亡人数时都不约而同地用了“前所未有”一词。

这是2月28日在加沙地带南部城市汗尤尼斯纳赛尔医院内拍摄的病床。纳赛尔医院是加沙地带南部最大医院。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

巴勒斯坦中央统计局去年12月31日发表声明说，当年巴勒斯坦共有22404人在冲突中丧生，成为1948年以来巴勒斯坦人因冲突死亡最多的一年，死者中约98%来自加沙地带。

分析人士指出，以色列在冲突中使用过量非制导炸弹是加沙地带伤亡如此严重的重要原因。美国有线电视新闻网去年12月报道说，美国一项情报评估显示，自去年10月7日冲突开始至12月中旬，以色列向加沙投掷超过2.9万枚炸弹，其中约40%是非制导炸弹。报道说，非制导炸弹通常不太精确，对平民的威胁更大。

加沙地带人口稠密是另一个重要原因。据统计，在本轮冲突开始前，加沙地带平均每平方公里居住人口约5700人。美国军事分析人士马克·加拉斯科说，非制导炸弹可偏离多达30米，这可能导致许多原本袭击哈马斯目标的炸弹落入平民区。

2月28日，人们经过加沙地带南部城市汗尤尼斯的建筑废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

加沙目前情况如何

新一轮巴以冲突爆发给加沙地带带来空前的人道主义灾难。哈马斯媒体办公室25日发表声明说，以军在加沙地带的军事行动已迫使近200万人离开原居住区。

此外，加沙地带北部地区饥荒现象愈加严重，有儿童因缺乏食物而死亡。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）主任专员菲利普·拉扎里尼25日表示，加沙正面临一场“人为制造”的饥荒，如果以色列现在肯放行关键援助物资进入加沙，仍有机会避免灾难发生。近东救济工程处26日在声明中说，本月平均每天约有98辆卡车进入加沙，相较1月减少了50%，远低于每天500辆卡车的既定目标。

拉扎里尼日前致信第78届联合国大会主席丹尼斯·弗朗西斯时表示：“在加沙地带需要前所未有的人道主义需求之际，以色列一再呼吁解散近东救济工程处，多个捐助国冻结捐助资金，这一机构已经到了崩溃边缘。”

为躲避以色列军事行动，大量加沙民众逃到加沙地带南部地区，其中在拉法躲避战火的约有140万人，超过加沙人口数量的一半。据巴勒斯坦媒体报道，目前拉法的医疗和卫生条件极其恶劣，寒冷天气、食物匮乏以及未来以军可能进行的军事行动将进一步加剧当地人道主义灾难。

2月27日，在加沙地带北部的杰巴利耶难民营，人们等待领取食物。联合国机构官员27日警告，巴勒斯坦加沙地带目前至少四分之一人口濒临饥荒，若不及时采取相应行动，大范围饥荒“几乎不可避免”。新华社发（穆罕默德·阿里摄）

停火谈判进展如何

美国、卡塔尔、埃及和以色列23日在巴黎举行新一轮巴以停火协议谈判，有以色列媒体报道说谈判“取得积极进展”。但哈马斯方面对此多次否认，表示这实际上是以方利用媒体施压。

美国总统拜登26日表示，希望以色列和哈马斯到3月4日能够实现停火。拜登在美国纽约州告诉媒体记者，总统国家安全事务助理沙利文向他通报，以色列和哈马斯已接近达成停火协议。但拜登的说法遭到以色列方面否认，以色列《新消息报》27日援引匿名以色列官员的话报道说，“我们不知道拜登对停火的乐观从何而来”。

卡塔尔外交部发言人安萨里27日在多哈召开记者会时表示，目前达成停火协议“仍存障碍”。

哈马斯消息人士27日告诉新华社记者，哈马斯要求以军停止侵略并撤出加沙地带的立场没有变化，但他们已同意“分阶段”实施。第一阶段将在斋月期间实现停火并释放除男性军人以外的以色列被扣押人员，但以方对此未有积极回应。以色列公共广播公司27日援引以色列官员的话报道说，哈马斯并未向以方提交目前还幸存的以方被扣押人员以及哈马斯要求释放的巴方被扣押人员名单，没有上述名单谈判无法继续。

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