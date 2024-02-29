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国际锐评丨这幕自焚悲剧拷问美国政客的良知

2024年02月29日22:23 | 来源：央视新闻客户端
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　　“没有什么比一位美国军人在以色列驻美大使馆前自焚，更能体现人们对美国政府以色列政策的不满了。”在25岁美国士兵布什内尔自焚身亡后，美国“政客”网站指出，这是美政府内部愤怒情绪的升级。

　　综合相关报道，布什内尔来自美国空军，隶属于某情报监视侦察联队。当地时间25日，他独自走到以色列驻美使馆门前，把燃料浇到身上引火自焚，期间多次高喊“解放巴勒斯坦！”由于伤势严重，布什内尔不幸离世。“我将不再参与种族灭绝”——在一段事前录制的视频中，这位年轻军人留下了这样的话。

　　布什内尔以如此惨烈的方式进行抗议，背后有什么隐情？据布什内尔的朋友向媒体透露，自焚事件发生前一天，布什内尔与他分享了不少军事内幕，称“美军直接参与了针对巴勒斯坦人的种族屠杀”。有美媒报道，早在去年10月，美国就在以色列部署了特种部队。布什内尔对美军“轻率动用武力”的态度非常反感，曾考虑过提前退役。

　　在社交平台上，很多美国网民对布什内尔表示同情和理解，称他是“美国的良心”，抨击美国政府应为自己的以色列政策感到羞耻。还有人质疑：为什么那些声称“新闻自由”的西方主流媒体，对这件事反应迟缓？为什么眼见布什内尔置身火海，一旁的美国警察却拿枪指着他，不采取任何救援？为什么美国国防部除了表达“遗憾”之外，丝毫没有表现出反思？

　　事实上，这不是美国第一次发生类似的极端事件。去年12月，在亚特兰大以色列领事馆前，一名女子使用汽油自焚，被严重烧伤。据“政客”网站报道，在布什内尔自焚前，美国政府官员也对美国的加沙政策表示失望。“政府对暴行视而不见，我不能保持沉默。”一名高级政府官员在1月份的辞职信中写道。

　　自去年10月以来，新一轮巴以冲突已造成近3万名平民丧生，近200万人流离失所。这场血淋淋的冲突，凸显了从根本上解决巴以问题的迫切性，也映射出美国偏袒以色列政策的恶果以及“美式人权”的虚伪与双标。

　　“以色列人的命是命，巴勒斯坦人的命不是命”——长期以来，美国政府在巴以之间“拉偏架”，国际社会看得一清二楚。新一轮巴以冲突爆发后，国际社会对以方持续升级战事日益担忧，要求停火止战的呼声日益强烈。作为对中东有重要影响力的国家，美国是怎么做的呢？

　　从增派军事力量前往中东，到向以色列提供大量军援，再到多次阻挠联合国安理会通过关于加沙停火问题的决议草案，美方的所作所为犹如火上浇油，导致加沙地带人道主义状况持续恶化，把加沙局势推向更危险的境地。

　　从更深层次看，巴以问题延宕至今无法解决，幕后黑手就是美国。不少中东学者指出，基于国内政治以及维护霸权考虑，美国偏袒纵容以色列，在中东制造动荡。本届美国政府声称支持通过“两国方案”解决巴以冲突，但一直不落实，最终刺激了新一轮巴以冲突爆发。

　　事实上，这些年中东地区战火连绵不断，美国都脱不了干系。它欠下的人权债、战争债何其多？但在美国政客眼中，那些被战火摧毁的家庭不重要，国际舆论铺天盖地的谴责不重要，本国民众以死相谏的抗议也不重要，只有美国的利益和霸权最重要。

　　当然，这么做不是没有代价的——美国政客不仅在国内失去民心，在国际上也失去道义。阿拉伯国家联盟秘书长盖特批评说，美方举动清楚地反映出，美国对以色列在加沙地带持续的战争负有政治和道德责任。还有分析指出，美国民众不满情绪的累积，或将给今年的大选造成冲击。

　　布什内尔“试图以自焚唤醒人们的良知”——这是美国学者戴维·科特赖特的评价。这名年轻军人用生命进行的抗议，给美国政客们敲响了警钟。别再打着“人权”幌子践踏人权，别再让“两国方案”遥不可及——美国政客们该有点良知了。

　　（国际锐评评论员）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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