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外交部：联合国安理会改革应让所有会员国都受益

2024年02月29日22:10 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月29日电（记者 董雪）就联合国安理会改革有关问题，外交部发言人毛宁29日答记者问时表示，中方支持对安理会进行必要的改革，使发展中国家、中小国家能够有更多机会参与安理会决策。具体怎么改革，要由会员国进行认真充分协商，照顾所有国家关切。

　　当日例行记者会上，印度报业托拉斯记者提问：中国外交部长王毅28日会见负责安理会改革事务的联合国官员，外交部已发布相关消息稿。包括印度在内的一些新兴国家批评中国阻碍安理会改革。中方就安理会改革提出了什么具体方案？

　　毛宁说，安理会改革是联合国整体改革的有机组成部分。中方支持对安理会进行必要的改革，使安理会更好地履行维护国际和平与安全的重要职责，更好地应对当前重大全球性挑战。

　　“我们认为，改革应当切实增加发展中国家的代表性和发言权，让更多中小国家有机会参与安理会决策，把维护国际社会团结合作放在重要位置，通过会员国认真充分协商，寻求最广泛共识，达成‘一揽子’解决方案。”她说，“改革应当让所有会员国都从中受益，而不是服务少数国家私利。”

　　这位记者又问：你刚才提到，安理会改革不应“服务少数国家私利”。这正是外界对五个常任理事国的批评之处。整个安理会体系为五个常任理事国的利益服务，其他会员国只能自行维护自身利益。

　　毛宁表示，联合国是具有最广泛代表性的国际机构，应当代表全世界所有国家。

　　“我不能认同安理会只代表常任理事国的利益，但是确实需要对安理会进行必要改革，使发展中国家、中小国家能够有更多机会参与安理会决策。”毛宁说，“具体怎么改革，要由会员国进行认真充分协商，照顾所有国家关切，让全体会员国都能从改革中受益。”

(责编：袁勃、赵欣悦)

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