新华社纽约2月28日电 综述｜中国多地在美国举办文旅和投资推介活动受到积极回应

新华社记者刘亚南 杨士龙

近日，中国陕西、湖南张家界和天津滨海新区等多地在美国纽约等地举行活动，推介当地文化旅游产品和投资机会，得到美国业内人士的积极回应。

陕西省文化和旅游厅与中国驻纽约旅游办事处27日在纽约市举办陕西文化旅游推介会，向百余名中外嘉宾介绍当地文旅产品和服务。

陕西省文化和旅游厅副厅长杜金根表示，美国长期居于陕西入境旅游市场前三甲。去年圣诞节期间陕西在时报广场大屏幕上投放陕西重点文旅产品宣传片，向美国朋友们发出热情邀请。

美国旅游批发商协会总裁兼首席执行官特里·戴尔在致辞中表示，协会140个旅游批发品牌中，目前向中国提供旅游产品的有68家，这方面仍有工作要做。戴尔说，旅游业最擅长的是在两国之间架起沟通的桥梁，促进民间交流，这有助于培养同理心。他对美中之间旅游业发展前景感到乐观。

美国倪德伦环球娱乐公司总裁兼首席执行官小罗伯特·倪德伦表示，该公司与陕西旅游集团合作打造的百老汇式音乐剧《丝路之声》是文化合作的榜样。倪德伦在接受新华社记者采访时说，音乐剧《丝路之声》不仅受到中国观众欢迎，也受到纽约和世界其他地区观众的喜爱，希望有朝一日让《丝路之声》在百老汇上演。

湖南省张家界市24日在美国纽约举行文化旅游推介活动，约70位来自美东政商界人士和华侨华人代表出席，中美旅行社现场签订合作协议。

张家界市市长王洪斌在致辞中表示，2019年，到张家界旅游的美国人有近2万人次。2023年，美国进入张家界市境外客源地前10名。

新泽西州林登市市长德里克·阿姆斯特德说，美中两国经济高度互联，双方谁也离不开谁。让下一代感受不同的文化、思想、传统和价值观很重要。

中国驻纽约总领事黄屏当日在张家界推介会上说，近来，中方推出了一系列便利中美人员往来的重大政策利好，将一如既往为赴华的美国朋友提供必要的服务和帮助，为推动中美关系持续改善发展贡献力量，让“旧金山愿景”照进现实。“中国开放的大门只会越开越大。我们愿为包括美国在内各国人民来华投资兴业、旅游学习等提供更多便利”。

中国驻纽约总领馆文化参赞尚继媛27日介绍说，2023年以来，费城交响乐团、纽约大都会艺术博物馆、纽约爱乐乐团和倪德伦环球娱乐公司等美国知名艺术和文化机构已成功访华，中国苏州、成都、杭州和泉州等城市在美国进行了文化和旅游推介活动。

据了解，陕西省还将在洛杉矶举办文化旅游推介活动，河南省郑州市近日也将在纽约和费城举办文化旅游推介活动。

此外，天津滨海新区于23日在纽约举行经贸合作恳谈会，推介滨海新区投资兴业机会，与天津开展合作的企业和机构代表分享了自身经历。

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