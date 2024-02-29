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“中国文化日”在堪培拉举办

2024年02月29日14:31 | 来源：新华网
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　　新华社堪培拉2月29日电（记者章建华）中国驻澳大利亚大使馆日前在澳首都堪培拉举办“中国文化日”新春招待会。澳政治、文化、商务、科技、教育、媒体、侨界以及外国驻澳使团代表等各界嘉宾、友好人士180多人出席活动。

　　此次“中国文化日”以“千年古都，常来长安”为主题，由中国驻澳大利亚大使馆、西安市文化和旅游局共同主办，悉尼中国文化中心协办。当晚，大使馆庭院和宴会大厅张灯结彩，活动现场洋溢着喜庆氛围，展出了陕西省户县农民画、秦腔戏服、唐三彩、戏曲脸谱和柴烧食器、柴烧茶具等展品，还布置了汉服、书法、剪纸、篆刻、木版年画、宋式点茶等非遗文化体验展台。

　　中国驻澳大利亚大使肖千在致辞中表示，随着中澳人文交流不断深化，春节越来越成为澳大利亚一个国际化的节日，不同族裔在澳共同庆祝欢乐春节。希望通过“中国文化日”活动增进中澳人民的友好感情，用文化谱写友谊新篇章。

　　澳大利亚首都地区议员帕特森在致辞中表示，澳中两国人文交流源远流长，双方在文化、旅游以及留学生交流等领域深入开展互利合作。这种多层次的合作关系十分独特，值得双方共同为之庆贺。

　　澳方其他来宾表示，中国多年来一直是澳大利亚最大贸易伙伴，北京与堪培拉是友好城市，中国游客数量占堪培拉外国游客总数的20%，诸多理由表明澳中理应是合作伙伴。澳方愿继续努力，把双边友好合作关系推向更高水平。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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