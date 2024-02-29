人民网开罗2月28日电 （记者沈小晓）由坦桑尼亚国家职业教育委员会主办、中非职业教育联盟协办的坦桑尼亚国家职业标准与专业教学标准全国推广会近日在坦桑尼亚中部莫罗戈罗市顺利举行。该活动集中了坦桑尼亚交通、能源、建筑、信息通信技术与农业等五个行业的政府部委代表、企业代表与院校代表，共同就已定稿的中方参与制订的相关标准展开讨论，商讨全国推广应用事宜。

坦桑尼亚国家职业标准与专业教学标准全国推广会活动现场。中非职业教育联盟供图

坦桑尼亚国家职业教育委员会主席阿道夫·鲁塔尤格表示，此次借鉴中国标准制订的坦桑尼亚国家职业标准与专业教学标准，将有助于提升职业教育的教学质量与毕业生的专业技能，从而改善当前劳动力市场供需不匹配的问题，更好服务于坦桑尼亚国家宏观经济战略。

中非职业教育联盟代表张渝嘉在致辞中表示，希望此次中方参与制订的标准能切实解决坦桑尼亚职业教育部分痛点，也期待接下来在职业教育领域与坦桑尼亚开展更全面、深入的合作。

坦桑尼亚国家职业标准与专业教学标准全国推广会活动现场。中非职业教育联盟供图

据悉，此次中方参与制订的坦桑尼亚国家职业标准与职业教学标准共涉及112个细分职业。该项目自2022年启动，中非职业教育联盟协同中国顶尖高职院校与坦桑尼亚国家职业技术教育委员会及各界专家一起，对中国成熟的职业标准与专业教学标准进行符合坦桑尼亚国情的修订与推广，以期借鉴中国经验，更好帮助坦桑尼亚职业技术教育的发展，为坦桑尼亚经济社会发展提供更多高水平人才。

坦桑尼亚国家职业标准与专业教学标准全国推广会活动现场。中非职业教育联盟供图

(责编：燕勐、吴成良)