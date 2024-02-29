人民网芝加哥2月29日电 （记者李志伟）当地时间2月27日晚，中国驻芝加哥总领馆举办纪念中美建交45周年暨新春招待会。

中国驻芝加哥总领事赵建将习近平主席复信交给马斯卡廷中学初中校长珍妮弗·弗里德利。 人民网记者 李志伟摄

在当天的活动上，来自美国艾奥瓦州马斯卡廷中学的学生们收到一份特殊礼物——中国国家主席习近平给他们的复信。中国驻芝加哥总领事赵建将习近平主席复信交给马斯卡廷中学初中校长珍妮弗·弗里德利。弗里德利对习近平主席复信表示感谢，对学校成为中方邀请5万名美国青少年访华交流计划的首批参与者感到荣幸。

“马斯卡廷的学生们感受到，我们两国青年的相同之处远远多于不同之处，这是非常重要的事情。”弗里德利表示，青年是我们的未来，美中两国学生面对面的交流，将延续我们的友谊，让友好故事传承下去，增进两国人民之间的友谊。

中国驻芝加哥总领事赵建致辞。 人民网记者 李志伟摄

赵建在致辞中向长期关心支持中美关系发展、积极推动中美交流合作的各界朋友表示感谢。他表示，作为世界上最重要的双边关系，中美关系发展不仅事关两国17亿多人民的福祉，也深刻影响全人类的前途命运，当前中美关系正站在新的起点上，我们理应总结经验再出发。

赵建表示，美国中西部地区一直在中美关系发展中发挥着重要作用。我们在这里见证了双方在贸易、投资、农业、教育、文化、体育等广泛领域友好交流、合作共赢的故事，见证了中西部地区各界对中美两国人民交流的热情支持和积极参与。期待2024年中美交流合作能够龙腾虎跃，蒸蒸日上。

美国联邦众议员丹尼·戴维斯表示，美中关系是世界上最重要的双边关系，对于致力于团结一致的人们来说，乐见美中关系健康发展。戴维斯说自己很高兴曾三次到访中国，他赞同“地球足够大，容得下中美各自和共同发展”这样的说法。戴维斯认为，美中两国可以携手合作，共同努力，这对世界来说是非常重要的，能够为世界其他国家树立榜样。美中两国实现团结与和平共处，将给予世界各国人民信心。希望美中两国各自发展、共同繁荣。

圣路易斯华盛顿大学名誉校长马克·赖顿表示，美中关系保持稳定非常重要，数十年来，美中两国在教育与研究领域实现强有力的、富有成效的合作，进一步推动了两国的友谊。他说，希望推动美国学术界加强与中国的合作，造福两国人民与世界人民，他相信美中保持良好关系将给全球带来更光明的未来。

马斯卡廷中学的学生们演唱歌曲《情缘留住永恒的记忆》。 人民网记者 李志伟摄

活动上，马斯卡廷中学的学生们还深情演唱了表现中美两国人民友谊的歌曲《情缘留住永恒的记忆》。

当天，参加招待会的还有伊利诺伊州州议会参议员亨特、众议员马静仪，伊利诺伊州州议会前参议院多数党领袖克莱伯恩，芝加哥市市议员李惠华、拜伦·西格乔—洛佩兹，20多个国家驻芝加哥总领事。美国各界人士、华侨华人、留学生和中资企业代表等共700多人参加活动。

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