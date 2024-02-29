新华社耶路撒冷2月28日电 特写｜在饥饿与焦虑中期盼停火——冲突中的巴以民众生活现状

新华社记者吕迎旭 张天朗

截至2月28日，新一轮巴以冲突已持续145天。以色列在加沙地带的军事行动仍在持续，并宣布正在就陆路进攻加沙地带南部城市拉法制定计划。与此同时，来自联合国机构官员的信息显示，加沙地带目前至少四分之一人口濒临饥荒，若不及时采取行动，大范围饥荒“几乎不可避免”。

日前在社交媒体上，可以看到大批加沙民众领取联合国救援物资的画面。黑压压的人群在残砖瓦砾中涌向运输面粉的卡车，争先恐后接过面袋子扛在肩上。画面中除了无人机低沉的嗡嗡声外，还有远处不时传来的枪炮声。

26日，加沙民众在社交媒体发布的约旦直升机向加沙空投救援物资的视频刷屏了。视频中，数百名加沙人聚集在地中海边，翘首仰望空中盘旋的空投直升机。看着一个个白色箱子缓缓降落，有妇女笑着宽慰一个嚎啕大哭的小女孩说：“那不是‘占领军’的轰炸机，是约旦给我们来送吃的了！”

视频中，箱子一个个落入海中，只有少数加沙人开船去打捞。据巴勒斯坦媒体报道，许多食品包沉入大海后无法捞回。有位幸运者在网上晒出了自己领到的食物包，他咬了一口饼干，一脸满足地说：“这是世界上最好吃的饼干！”

本轮巴以冲突自去年10月7日爆发起来，加沙物资供应主要靠外部援助，但物资输入经常受阻。例如最近，又有以色列人到以色列与加沙边境的凯雷姆沙洛姆和尼察纳货运口岸游行，反对在以色列被扣押人员获释前往加沙运送物资。示威者拦截救援物资卡车、封堵口岸，以致货运口岸不时关闭。

战事持续，加之援助食品供不应求，导致加沙物价居高不下。据记者了解，目前当地1公斤埃及产大米约合人民币40元，1公斤苹果约合人民币90元，1升汽油则需人民币300元。

而对于以色列人而言，虽然南部来自加沙地带的火箭弹已逐渐减少，但北部边境局势仍不时升温。去年10月8日，黎巴嫩真主党加入冲突声援加沙民众，之后便不断向以北部发动袭击，以色列则报复性轰炸黎巴嫩南部目标。以国防部长加兰特25日说，即使加沙地带实现停火，以色列仍将继续加大对黎巴嫩真主党的打击力度。

40多岁的以色列人伊戈尔是位音乐人，曾作为预备役士兵在加沙地带服役20天。几天前他告诉记者，在休整了一段时间后，他又要去北部以黎边境前线服役一个多月。

70多岁的尼森姆在耶路撒冷一所大楼做前台接待员。他告诉记者，虽然多次经历战火，但这次冲突持续已近5个月，他已深感精神疲惫，迫切希望“战事早日结束！”

目前以色列反战、反政府呼声越来越高涨。在特拉维夫、海法等地，每周六都有大批以色列民众上街游行，要求解散政府、提前举行选举。参加游行的特拉维夫副市长莱哈维对记者说：“希望政府能够提出长期解决方案，但政府只在乎政治前途，而不是民众的利益。现在应该举行（议会）选举，这是我们的诉求。”

本轮巴以冲突爆发后，以色列禁止巴勒斯坦年轻人进入耶路撒冷老城，只有70岁以上的老者才能到老城清真寺做礼拜。如今老城内店铺大多关闭、异常冷清。拉米是为数不多仍在开门营业的店主，他告诉记者，持续数月的冲突已令自己入不敷出，只能借钱度日。

拉米担忧地表示，“如果老城再有冲突，我的小店可能也得关门了”。（参与记者：柳伟建）

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