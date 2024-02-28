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迪拜商会总裁兼首席执行官：“吸引更多中国创新企业落户迪拜”

2024年02月28日09:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜2月27日电 （记者管克江）迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔日前接受人民网记者专访时表示，共建“一带一路”倡议为实现迪拜“D33”经济议程提供巨大机遇。迪拜期待加强中国在各领域特别是创新领域的务实合作，促进互利共赢。

近年来，中国与阿联酋经贸合作日益紧密。中国连续多年成为阿联酋第一大贸易伙伴，阿联酋是中国在西亚北非地区的第二大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大投资目的地。穆罕默德·卢塔表示，在共建“一带一路”框架下，阿联酋与中国的贸易与投资稳步增长。迪拜拥有世界级的物流基础设施，是联通亚洲、非洲和中东地区市场的枢纽。众多领先的中国企业选择迪拜作为“走出去”的落脚点。“迪拜商会在上海、深圳、香港设立了代表处，希望吸引更多中国创新企业落户迪拜”。

迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔， 迪拜商会供图

迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔。迪拜商会供图

去年初，阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德宣布了迪拜 “D33”经济议程，目标是到2033年实施100个转型项目，使迪拜的经济总量和对外贸易额均翻一番，在未来十年新增400个主要贸易伙伴城市。

穆罕默德·卢塔表示，共建“一带一路”倡议为实现迪拜“D33”经济议程提供巨大机遇。迪拜视中国为最重要战略伙伴之一。特别是阿联酋加入金砖大家庭，阿中共同致力于促进包容性全球经济发展。迪拜希望加强同中方在人工智能、清洁能源和智能基础设施项目等领域的合作，吸引科研、技术和创新领域的顶尖人才。未来，双方包括应对气候变化、食品和能源安全、金融服务和教育等众多领域有着广阔合作前景。

穆罕默德·卢塔介绍，迪拜商会是中东地区最大的商业会员组织，活跃会员超22万家。过去两年来，迪拜商会成功开展了多场针对中国关键市场的路演和访问，并举办众多商务论坛和交流活动。去年，迪拜商会设立中国创新中心，以帮助更多中国企业进入迪拜并从迪拜走向全球，这也是中东地区首个专为中国企业展示创新技术与服务的平台。

穆罕默德·卢塔说：“我非常钦佩中国在创新发展领域的努力和成就，对迪拜与中方加强贸易投资往来的潜力感到兴奋。迪拜商会期待成为双方加强商业往来的桥梁，为推动双方提升人工智能、清洁能源和智能基础设施等领域的合作水平提供助力。”

穆罕默德·卢塔强调，技术合作是迪拜推进经济多元化进程的重要内容。相信迪拜与中方的创新合作将保持增长。“迪拜商会为更多中国技术企业的到来做好了准备。”

(责编：燕勐、刘慧)

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