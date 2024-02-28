人民网广宁2月27日电 （记者杨晔）中国商飞ARJ21和C919飞机东南亚演示飞行启动仪式27日在越南广宁省云屯国际机场举行，由此拉开了国产商用飞机东南亚演示飞行的序幕。

中国驻越南使馆公使衔参赞邬国权、中国商飞公司党委副书记、董事谭万庚、越南广宁省人民委员会主席高祥辉、越南交通运输部副部长黎英俊、越南航空局副局长杜宏锦、中国南方航空公司河内营业部总经理程少红等，以及来自两国各界嘉宾代表300余人参加了仪式。

邬国权在致辞时表示，中越是山水相连、唇齿相依的好邻居、好朋友，是志同道合、命运与共的好同志、好伙伴。双方在探索符合本国国情的社会主义道路和各具特色的现代化道路上互学互鉴、携手并进，共同创造经济高速发展和社会长期稳定的奇迹，共同展现社会主义制度优势和光明前景，共同创造人类文明新形态。近年来，在习近平总书记和阮富仲总书记的战略引领下，双方政治互信不断巩固，务实合作持续深化，两国政治、外交、经贸等各领域关系均保持良好发展势头。特别是去年12月，中共中央总书记、国家主席习近平应越共中央总书记阮富仲、越南国家主席武文赏邀请，成功对越南进行国事访问。两党最高领导人就新形势下深化和提升中越全面战略合作伙伴关系达成重要共识，一致同意携手构建具有战略意义的中越命运共同体，共同开启新时期两党两国关系发展新阶段。双方共同发表《联合声明》，明确指出鼓励两国企业密切配合推动航空运输合作并为此提供便利条件，为双方加强航空领域合作指明了方向，提供了遵循。

邬国权说，自2004年以来，中国一直保持越南全球第一大贸易伙伴，而越南已成为中国在全球第五大贸易伙伴国。便捷安全的航空运输服务是中越商务往来的重要载体，希望双方以今天的演示飞行活动为契机，携手共促两国航空工业进步和繁荣。

高祥辉在致辞中表示，越中互为彼此重要贸易伙伴，日益扩大的经贸合作为两国深化各领域交流合作提供了更多机遇。越方愿与中方加强包括航空领域在内的双边务实合作，推动越中友好合作关系迈上新台阶。

根据安排，在未来两周中国商飞的ARJ21和C919飞机将在越南、老挝、柬埔寨、马来西亚和印度尼西亚五国开展演示飞行。值得一提的是，参与此次演示飞行的ARJ21和C919飞机正是刚刚完成新加坡航展飞行表演的两架飞机。在演示飞行活动期间，这两架飞机还将进行静态展示。

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