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世界互联网大会“算力网络”专题论坛在西班牙举办

2024年02月28日09:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴塞罗那2月27日电 （记者颜欢、许海林）2月27日，世界互联网大会国际组织在西班牙巴塞罗那举办“算力网络”专题论坛。论坛以“算力网络：智能网络赋能智慧世界”为主题，在2024年世界移动通信大会期间举办。

中国国家互联网信息办公室主任、世界互联网大会理事长庄荣文，全球移动通信系统协会首席执行官洪曜庄，国际电信联盟前秘书长赵厚麟等出席论坛并致辞。世界互联网大会秘书长任贤良主持论坛。

庄荣文在致辞中表示，当今时代，经济社会数字化转型升级进程不断加快，5G、大数据、人工智能等新技术新应用的算力需求越来越高，算力在经济社会发展中的支撑作用愈发凸显。面对算力发展带来的新机遇，我们应当积极推动算力网络建设，有效赋能各行业各领域数字化转型，打造智能高效、普惠便捷、绿色低碳、安全稳定、互利共赢的算力网络，不断夯实支撑经济社会数字化转型的“算力底座”。

阿拉伯信息通信技术组织秘书长穆罕默德·本·阿莫，中国电信集团有限公司董事长柯瑞文，中兴通讯股份有限公司董事长李自学，美光科技公司总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉，联想集团执行副总裁刘军，高通技术公司产品管理全球副总裁苏尼尔·帕提尔以及英特尔、爱立信等企业和机构的高级别代表在论坛上发言，来自全球近200名嘉宾参加论坛。与会嘉宾表示，衷心期待世界互联网大会能够在算力网络等领域发挥更大作用，为各方携手推进算力网络的建设与落地提供平台，推动加速数字化转型升级，让数字技术更好造福人类。

世界互联网大会有关负责人表示，将不断发挥世界互联网大会作为网络空间全球交流合作平台的作用，凝聚更多数字领域发展治理共识，努力推动构建网络空间命运共同体迈向新阶段。

(责编：燕勐、刘慧)

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