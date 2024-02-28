人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方呼吁控制巴以冲突升级对叙利亚局势的外溢影响

2024年02月28日09:08 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国2月27日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵27日在安理会叙利亚政治人道问题公开会上发言，呼吁有关各方控制巴以冲突升级对叙利亚局势的外溢影响。

　　戴兵说，过去4个月来，以色列持续通过其占领的戈兰高地向叙境内多个地点发动空袭，中方对此深表关切。中方呼吁各方保持克制，避免加剧紧张局势。域外大国要为推动局势降温、防止冲突蔓延扩大发挥建设性作用。

　　戴兵说，中方欢迎第二十一次叙利亚问题阿斯塔纳会议顺利召开，也欢迎联合国叙利亚问题特使裴凯儒就落实安理会第2254号决议同各方广泛接触。国际社会要坚持“叙人所有、叙人主导”原则，鼓励对话协商，寻找各方都能接受的解决方案。中方相信来自地区国家的帮助，有利于为政治解决叙利亚问题注入新动力。中方支持叙政府为打击恐怖主义、维护安全稳定采取必要措施，消除叙利亚政治进程的长期威胁。国际社会必须以零容忍的态度打击叙利亚境内一切恐怖主义。

　　戴兵表示，过去一年来，联合国和叙利亚政府保持有效、顺畅沟通，跨境救援点已多次顺利延期。中方敦促有关方面拿出诚意，推动跨线救援取得积极进展。对叙人道供资长期不足，国际社会应加大对叙人道援助投入，支持在叙全境开展人道行动和早期恢复项目。单边制裁和资源掠夺长期阻碍叙利亚经济恢复、社会发展和民生改善，加剧叙人道灾难。中方敦促有关国家立即停止相关不法行为，外国军队立即结束在叙利亚境内的非法军事存在。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部