新华社联合国2月27日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵27日在安理会叙利亚政治人道问题公开会上发言，呼吁有关各方控制巴以冲突升级对叙利亚局势的外溢影响。

戴兵说，过去4个月来，以色列持续通过其占领的戈兰高地向叙境内多个地点发动空袭，中方对此深表关切。中方呼吁各方保持克制，避免加剧紧张局势。域外大国要为推动局势降温、防止冲突蔓延扩大发挥建设性作用。

戴兵说，中方欢迎第二十一次叙利亚问题阿斯塔纳会议顺利召开，也欢迎联合国叙利亚问题特使裴凯儒就落实安理会第2254号决议同各方广泛接触。国际社会要坚持“叙人所有、叙人主导”原则，鼓励对话协商，寻找各方都能接受的解决方案。中方相信来自地区国家的帮助，有利于为政治解决叙利亚问题注入新动力。中方支持叙政府为打击恐怖主义、维护安全稳定采取必要措施，消除叙利亚政治进程的长期威胁。国际社会必须以零容忍的态度打击叙利亚境内一切恐怖主义。

戴兵表示，过去一年来，联合国和叙利亚政府保持有效、顺畅沟通，跨境救援点已多次顺利延期。中方敦促有关方面拿出诚意，推动跨线救援取得积极进展。对叙人道供资长期不足，国际社会应加大对叙人道援助投入，支持在叙全境开展人道行动和早期恢复项目。单边制裁和资源掠夺长期阻碍叙利亚经济恢复、社会发展和民生改善，加剧叙人道灾难。中方敦促有关国家立即停止相关不法行为，外国军队立即结束在叙利亚境内的非法军事存在。

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