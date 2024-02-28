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刚果（布）部长：中国是刚果（布）的真朋友、好兄弟

2024年02月28日09:06 | 来源：新华网
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　　新华社布拉柴维尔2月27日电（记者郑扬子）刚果（布）社会事务、团结和人道主义行动部长伊雷娜·金巴夏27日表示，每当刚果（布）人民遇到困难，中方总是第一时间伸出援手，中国是刚果（布）的真朋友、好兄弟。

　　中国驻刚果（布）使馆27日在刚果（布）首都布拉柴维尔向刚果（布）社会事务部捐赠洪灾援款。金巴夏在捐赠仪式上转达了刚果（布）总统萨苏及刚政府和人民对中方的谢意。金巴夏表示，刚中友谊历久弥坚，危难之际中方从未袖手旁观，总是及时施援，刚方对此感念于心。今年是刚中建交60周年，中方的善举是刚中卓越关系的生动体现，将有力支持刚果（布）的赈灾工作和改善人民生活条件。刚政府将把中国朋友的关怀和温暖送到每一名灾民手中，让两国传统友谊不断发扬光大。

　　中国驻刚果（布）大使李岩在致辞中说，值此中刚建交60周年重要历史时刻，中方向刚方捐赠新一笔救灾款项，帮助灾民共克时艰、重建家园。这是中刚传统兄弟情义的有力见证，是推动构建中非命运共同体的应有之义。中国政府愿同刚方携手并进，不断加强社会民生等领域合作，为两国人民带来更多福祉。

　　刚果（布）政府发言人蒂埃里·蒙加拉1月19日说，过去几周持续暴雨引发的洪灾已在该国多地造成至少23人死亡、逾33.6万人受灾，大量建筑被冲毁，大片农田被洪水淹没。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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