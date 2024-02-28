新华社日内瓦2月27日电（记者聂晓阳）中国外交部军控司司长孙晓波26日在日内瓦裁军谈判会议（裁谈会）高级别周会议发言，呼吁各方秉持人类命运共同体理念，推进国际军控裁军进程。

孙晓波说，当前国际战略安全形势面临全新挑战，军事实力最强的国家为谋求自身绝对优势，一再“毁约退群”，大搞集团性小圈子，严重破坏战略平衡与稳定。只有秉持人类命运共同体理念，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，才能打破安全困境、最终实现共赢。

孙晓波表示，面对严峻的国际安全形势，裁谈会应积极主动作为。一是要恪守多边主义，实现共同安全。无核武器国家要求免除核武器威胁的诉求正当而合理，无核安保问题已具有广泛共识，是“低垂果实”，裁谈会应明确路线图或时间表，早日就此达成国际法律文书。二是维护核裁军共识，推进核裁军进程。拥有最大核武库的国家应继续履行特殊、优先责任。核武器国家应谈判缔结“互不首先使用核武器条约”或就此发表政治声明。三是统筹发展和安全，反对“脱钩断链”。国际社会应加强合作，建立普遍参与、非歧视的防扩散、出口控制秩序，有效应对全球性安全挑战，同时确保发展中国家平等享受科技进步成果。四是重视国际规则制定，应对人工智能、外空、网络等新兴科技挑战。五是推进生化领域履约，维护军控条约体系权威。

孙晓波说，完全禁止、彻底销毁化学武器是《禁止化学武器公约》的宗旨和目标。公约规定日本应最迟于2012年完成遗弃在华化武销毁，但销毁工作已四度逾期，迄今发现的约40万枚日遗化武仅销毁不到四分之一。中方敦促日方切实履行国际义务，尽快干净彻底销毁遗弃化武，还中国人民一片净土。

孙晓波表示，中国的国防建设和发展，始终着眼于满足自身安全的正当需要，始终是世界和平力量的增长。中方愿与各方一道，维护裁谈会权威性，坚持协商一致原则，推动裁谈会早日开展实质性工作。

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