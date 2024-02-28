新华社西班牙巴塞罗那2月27日电 综述｜国际社会多方人士共话算力发展新机遇

新华社记者郭爽

随着全球数字经济发展重塑生产力和生产要素，算力这一新的生产力形式，正为千行百业的数字化注入新动能。正在西班牙巴塞罗那召开的2024年世界移动通信大会上，近200名国际机构和企业代表27日汇聚于主题为“算力网络：智能网络赋能智慧世界”的专题论坛，共同探讨算力发展带来的新机遇，以携手构建更加智能的数字世界。

“算力网络”，又称“算网融合”“云网融合”，是以计算为核心、通过网络实现连接、通过感知实现匹配与调度的服务，能够为物联网、人工智能技术的广泛应用提供更高质量、更低成本、更低延时的算力支撑。

中国国家互联网信息办公室主任、世界互联网大会理事长庄荣文在致辞中表示，当今时代，经济社会数字化转型升级进程不断加快，5G、大数据、人工智能等新技术新应用的算力需求越来越高，算力在经济社会发展中的支撑作用愈发凸显。面对算力发展带来的新机遇，我们应当积极推动算力网络建设，有效赋能各行业各领域数字化转型，打造智能高效、普惠便捷、绿色低碳、安全稳定、互利共赢的算力网络，不断夯实支撑经济社会数字化转型的“算力底座”。

全球移动通信系统协会首席执行官约翰·霍夫曼强调，数字化转型正在重塑着生活的方方面面，随着新技术和新服务的出现，需要处理不断增长的大量数据。他表示：“在算力网络部署和服务方面，中国运营商已处于领先地位。”

阿拉伯信息通信技术组织秘书长穆罕默德·本·阿莫强调，高质量的算力网络是新技术发展的支柱，更智能的网络必将带来更智能的世界。他强调，国际合作对于推动算力网络发展至关重要，全球范围的合作一方面将加速创新，另一方面还将有助于应对新技术发展过程中面临的全球挑战，不同利益相关者之间强有力的伙伴关系将使整个社会直接受益。

中国电信、中兴通讯、美光科技、联想集团以及高通、英特尔和爱立信等企业和机构的高级别代表在论坛上发言，分享企业经验和案例。与会人士期待世界互联网大会在算力网络等领域发挥更大作用，推动加速数字化转型升级，让数字技术更好造福人类。

本次论坛由总部设于中国北京的世界互联网大会主办。世界互联网大会的宗旨是搭建全球互联网共商共建共享平台，推动国际社会顺应信息时代数字化、网络化、智能化趋势，共迎安全挑战，共谋发展福祉，携手构建网络空间命运共同体。

(责编：贾文婷、刘洁妍)