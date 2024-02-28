图片来自标准地图服务网

新华社布鲁塞尔2月27日电 匈牙利国会26日投票批准关于瑞典加入北约议定书的议案，为瑞典扫清加入北约的最后一道障碍。有媒体报道认为，北约将完成在波罗的海围堵俄罗斯的最后一块拼图，波罗的海将成为“北约湖”。

北约成功北扩，瑞典却可能因此面临卷入军事冲突的风险，并成为阵营对抗的牺牲品。瑞典“入约”后地区局势将如何发展？又是谁在不断搅动地区安全？新华社记者为您解局——

瑞典，为何不中立了？

瑞典政府称，瑞典自1814年以来没有卷入战争，并“奉行和平时期不结盟、战时中立政策 ”。而这一切无疑将随着瑞典加入北约而灰飞烟灭。

2022年2月乌克兰危机升级后，瑞典和芬兰放弃长期奉行的军事不结盟政策，于当年5月同时申请加入北约。北约成员国当年7月签署两国入约议定书，但需所有成员国依据各自立法程序审批通过才能生效。

芬兰在去年4月获准加入北约，成为北约第31个成员国。瑞典直到今年1月才获土耳其批准，匈牙利国会表决成为瑞典加入北约的最后一关。在美国及其北约盟友施压下，匈牙利最终对瑞典加入北约“放行”。

匈牙利国会26日以188票赞成、6票反对的投票结果，批准关于瑞典加入北约议定书的议案。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

苏联解体后，北约曾多次拉拢两国入伙未果。俄乌冲突升级促使芬瑞两国重新考虑立场。简单地看，瑞典、芬兰加入北约会享受到北约集体防御条款带来的好处，即针对北约任何一个成员国发动的武装攻击会被视为对全体成员国发动的攻击。然而它们加入北约后，北约和俄罗斯之间的安全态势将会更加紧张。

瑞典跨国和平与未来研究基金会创始人扬·奥贝里接受新华社记者专访时说，瑞典原本支持裁军与无核化，是置身于北约与俄罗斯阵营对抗之外的潜在调解者，加入北约后，瑞典将成为陷入危机和紧张局势的前线国家，可能迅速沦为阵营冲突的牺牲品。

俄罗斯外交部先前表示，瑞典一直保持中立地位是波罗的海地区数十年来始终保持稳定和信任的重要因素。“瑞典加入北约将对北欧乃至整个欧洲大陆的安全造成重大损害。俄罗斯联邦将不得不采取军事技术和其他性质的应对手段，以消除由此对国家安全构成的威胁。”

俄罗斯，被包围了

北约在冷战结束后多轮东扩，地理范围已逐步扩展至俄罗斯边境，不断挤压俄战略空间。如今北约北扩纳入瑞典和芬兰，更在北欧地区与俄罗斯形成了鲜明的对立局面，对整个欧洲构成安全挑战。

北约成立之初，只有一个成员国挪威与俄罗斯接壤，陆地边界长196公里。随后，波兰1999年加入北约、波罗的海三国2004年加入北约后，北约和俄罗斯的陆地边界增至约1200公里。芬兰与俄罗斯陆地边界超过1300公里，如今加入北约后，北约与俄罗斯陆地边界长度翻倍。

2023年4月22日，人们在瑞典斯德哥尔摩参加抗议活动。瑞典全国近20个城市当日举行活动，抗议在瑞典举行大规模国际军事演习、反对瑞典加入北约。新华社发（帕特里克·埃克斯特兰德摄）

瑞典和芬兰加入北约后，俄罗斯与北约的边界将从北冰洋延伸到波罗的海。俄罗斯飞地加里宁格勒州将被北约成员国包围，波罗的海也几乎完全被北约国家包围。西方媒体评论称，继芬兰去年加入北约之后，瑞典“入约”意味着除俄罗斯以外的波罗的海周边国家都将纳入北约版图，波罗的海将变为“北约湖”。

瑞典具有战略意义的哥得兰岛将成为北约在波罗的海的前沿阵地。从这里可以控制波罗的海的海上航线，包括通往芬兰湾的通道，其尽头是俄罗斯第二大城市圣彼得堡。该岛东南方向不远处，就是俄罗斯波罗的海舰队总部所在地加里宁格勒。

瑞典民防大臣卡尔-奥斯卡·博林今年1月在一份声明中表达了对瑞典被卷入战争的担忧。瑞典广播电台近日也报道，如果北约北部边境发生冲突，外国军队、武器、弹药和燃料等将被运送至瑞典全国各地，这将增加导弹和无人机等远程武器系统对瑞典的威胁。

北约扩张，地区安全了？

匈牙利国会投票后，北约秘书长斯托尔滕贝格表示，瑞典加入“使北约更强大，瑞典更安全，我们所有人都更安全”。斯托尔滕贝格口中的安全是什么概念？当真安全了吗？究竟是谁在搅动地区安全？现在的乌克兰和欧洲或许说明了一切。

北约长期渲染俄罗斯对欧洲国家尤其是欧洲东部北约成员国的威胁。俄罗斯总统普京2月上旬接受美国知名新闻主播塔克·卡尔森采访时说，俄罗斯对波兰、拉脱维亚以及欧洲大陆其他国家没有领土要求，不会对波兰使用武力，除非波兰袭击俄罗斯。

但北约方面却行动不断。北约今年1月启动冷战结束以来最大规模的跨大西洋军事演习，剑指俄罗斯；2月中旬斯托尔滕贝格表示，预计今年将有18个北约成员国的国防投入占比达到国内生产总值（GDP）的2%，而2014年达到这一占比的仅有3个成员国……

去年底，瑞典已与美国签署新的双边防务合作协议，并向美军开放了该国17个军事基地的使用权，使得美军能够预先部署军事装备并在瑞典领土上开展行动。芬兰和美国随后也签署防务合作协议，允许美军进入芬兰15个军事基地设施、在芬兰领土上储存装备和武器。

俄罗斯国防部此前指出，瑞典和芬兰“入约”被视为俄罗斯面临的最紧迫挑战，原因是北约部队、武器装备可能被部署在这两国境内。俄总统普京曾表示，如果北约在两国部署军队和军事基础设施，俄方必然会作出回应。

俄罗斯科学院欧洲研究所专家德米特里·丹尼洛夫说，瑞典、芬兰加入北约后，该联盟北翼的军事力量将大大加强，俄方也将相应地加强在北部的军事活动，这不利于地区安全稳定。（记者：付一鸣、和苗、陈浩，编辑：袁原、王丰丰、鲁豫、沈浩洋）

(责编：贾文婷、刘洁妍)